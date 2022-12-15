ООО "БКЗ" наращивает поставки трубопроводной арматуры со своими электроприводами на энергетические предприятия Узбекистана

С 2022 года на энергетические предприятия Узбекистана продукция завода экспортируется через нашего нового дилера - General Amcent group. За год было отгружено пять крупных партий запорной и регулирующей арматуры для теплогенерирующих компаний. До конца года планируется осуществить ещё одну поставку энергетического оборудования. Поставляемая арматура будет оснащена электроприводами собственного производства. Крупнейшие тепловые электростанции Узбекистана (1000 МВт и выше): ОАО «Сырдарьинская ТЭС» — 3000 МВт, ОАО «Ново-Ангренская ТЭС» — 2100 МВт, Ташкентская ТЭС — 1880 МВт, ОАО «Навоийская ТЭС» — 1250 МВт.

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