Сохранившимся российским промышленным предприятиям придется объединяться...(против монополии Востока...) -11.12.2022

Такое мнение высказала директор рейтингового агентства поставщиков "ТЭК-Рейтинг" в преддверии
совещания компаний энергетического машиностроения, которое состоится 26 декабря в ТПП РФ. На
мероприятие приглашены "Невский завод", "Уральский турбинный завод", "Силовые машины" и другие
крупные компании отечественного энергомаша. "Мы находимся в ситуации, когда прежняя система, при
которой заказчик мог выбирать между ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, DANFOSS больше не
работает. Да, есть китайские поставщики, но нужна ли России монополия китайских компаний, которая
может привести к диктату цен? Поэтому крупным компаниям энергомаша придется объединяться".
https://www.tek-all.ru/news/id9570-sohranivshimsya-rossiyskim-promishlennim-predpriyatiyam-pridetsya-obedinyatsya/