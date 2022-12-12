В Курганском университете осуществляют разработку притирочной суспензии для изготовления шиберов арматуры --этим достигается максимально ровная поверхность, благодаря чему задвижки могут выдерживать давление более 105 МПа.

Отечественных аналогов такой притирочной суспензии нет, рассказали авторы разработки. «В современной

нефтегазодобывающей отрасли постоянно повышаются требования к запорной арматуре (задвижкам). Это

связано с тем, что рабочие давления на отдельных узлах постоянно растут. Еще 10 лет назад максимальные

давления не превышали 60 МПа, то на сегодняшний день уже превышают 100 МПа. Поэтому запорная арматура

должна отвечать современным требованиям — чем выше чистота обработки рабочих поверхностей шиберов,

тем герметичнее задвижка и тем большие давления она может сдерживать. Для того чтобы достигнуть

максимальной ровности поверхности используют новые твердые материалы, в том числе и титан, которые

трудно поддаются механической обработке. Наша разработка — притирочная суспензия, которая позволяет

обрабатывать твердосплавные поверхности шиберов с высокой степенью чистоты и задвижки способны

выдерживать давление более 105 МПа», — пояснил магистрант КГУ, автор научной разработки Андрей

Мурзин. По словам Мурзина, разработано два эффективных состава на основе искусственного алмаза и карбида

кремния. Они опробованы в реальных условиях производства на курганском предприятии. Состав не раскрывают,

пока не проработают все варианты притирки. Позже разработчики планируют получить охранные документы.

Научный руководитель проекта — профессор кафедры биологии, доктор биологических наук Александр Накоскин

отмечает, что разработка значительно сокращает время и затраты на изготовление шиберов, что дает реальное

преимущество производителям запорной арматуры. Сейчас авторы закладывают серию экспериментов с составом

притирки для титана. Научный проект в марте 2022 года получил грант в конкурсе Фонда содействия инновациям

программы «Умник» — 500 тысяч рублей. Мурзин планирует завершить проект досрочно.