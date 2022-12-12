В Новгородском государственном университете разработали устройство для поверки запорной арматуры без ее снятия с трубопровода (05.12.2022, ранее 03.11.2022)

Лаборатория «Интеллектуальная электроника» Новгородского государственного университета имения Ярослав

Мудрого представила прототип прибора, который может осуществлять поверку и верифицирование запорной

арматуры без ее снятия с нитки трубопровода. - По нормативам вся запорная арматура, использующаяся на

предприятиях, таких как «Акрон», должна регулярно проходить поверки: насколько хорошо она закрывает поток

вещества, перемещаемый по трубе, - рассказал проректор Новгородского государственного университета имения

Ярослав Мудрого по научной работе Андрей Ефременков. — Для поверки нужно остановить поток жидкости, газа

или другого вещества, которое течет по трубам, развинтить фланцы на клапанах запорной арматуры, снять ее,

отнести в специализированный центр и там провести верификацию. Это — лишнее время, которое вынуждена

тратить компания. Наши учёные предложили устройство, которое позволяет проводить поверку без снятия

арматуры, прямо в процессе эксплуатации оборудования. Устройство учитывает несколько параметров: усилия,

величину перемещения штока, давление. Используя математический аппарат, который может оценить

работоспособность клапана, делается заключение, как он работает, и дается поверочная оценка для запорного

устройства. По сообщению пресс-службы Новгородского госуниверситета, прототип устройства выполнен по заказу

одного из новгородских предприятий.

https://watermagazine.ru/novosti/tekhnika-tekhnologii/27776-v-novgorodskom-gosudarstvennom-universitete-razrabotali-ustrojstvo-dlya-poverki-zapornoj-armatury-bez-ee-

snyatiya-s-truboprovoda.html



