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В Новгородском государственном университете разработали устройство для поверки запорной арматуры без ее снятия с трубопровода (05.12.2022, ранее 03.11.2022)

12 декабря, 2022 7
Лаборатория «Интеллектуальная электроника» Новгородского государственного университета имения Ярослав 
Мудрого представила прототип прибора, который может осуществлять поверку и верифицирование запорной 
арматуры без ее снятия с нитки трубопровода. - По нормативам вся запорная арматура, использующаяся на 
предприятиях, таких как «Акрон», должна регулярно проходить поверки: насколько хорошо она закрывает поток 
вещества, перемещаемый по трубе, - рассказал проректор Новгородского государственного университета имения 
Ярослав Мудрого по научной работе Андрей Ефременков. — Для поверки нужно остановить поток жидкости, газа 
или другого вещества, которое течет по трубам, развинтить фланцы на клапанах запорной арматуры, снять ее, 
отнести в специализированный центр и там провести верификацию. Это — лишнее время, которое вынуждена 
тратить компания. Наши учёные предложили устройство, которое позволяет проводить поверку без снятия 
арматуры, прямо в процессе эксплуатации оборудования. Устройство учитывает несколько параметров: усилия, 
величину перемещения штока, давление. Используя математический аппарат, который может оценить 
работоспособность клапана, делается заключение, как он работает, и дается поверочная оценка для запорного 
устройства. По сообщению пресс-службы Новгородского госуниверситета, прототип устройства выполнен по заказу 
одного из новгородских предприятий.
https://watermagazine.ru/novosti/tekhnika-tekhnologii/27776-v-novgorodskom-gosudarstvennom-universitete-razrabotali-ustrojstvo-dlya-poverki-zapornoj-armatury-bez-ee-
snyatiya-s-truboprovoda.html


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