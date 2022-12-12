В Новгородском государственном университете разработали устройство для поверки запорной арматуры без ее снятия с трубопровода (05.12.2022, ранее 03.11.2022)

Лаборатория «Интеллектуальная электроника» Новгородского государственного университета имения Ярослав
Мудрого представила прототип прибора, который может осуществлять поверку и верифицирование запорной
арматуры без ее снятия с нитки трубопровода. - По нормативам вся запорная арматура, использующаяся на
предприятиях, таких как «Акрон», должна регулярно проходить поверки: насколько хорошо она закрывает поток
вещества, перемещаемый по трубе, - рассказал проректор Новгородского государственного университета имения
Ярослав Мудрого по научной работе Андрей Ефременков. — Для поверки нужно остановить поток жидкости, газа
или другого вещества, которое течет по трубам, развинтить фланцы на клапанах запорной арматуры, снять ее,
отнести в специализированный центр и там провести верификацию. Это — лишнее время, которое вынуждена
тратить компания. Наши учёные предложили устройство, которое позволяет проводить поверку без снятия
арматуры, прямо в процессе эксплуатации оборудования. Устройство учитывает несколько параметров: усилия,
величину перемещения штока, давление. Используя математический аппарат, который может оценить
работоспособность клапана, делается заключение, как он работает, и дается поверочная оценка для запорного
устройства. По сообщению пресс-службы Новгородского госуниверситета, прототип устройства выполнен по заказу
одного из новгородских предприятий.
https://watermagazine.ru/novosti/tekhnika-tekhnologii/27776-v-novgorodskom-gosudarstvennom-universitete-razrabotali-ustrojstvo-dlya-poverki-zapornoj-armatury-bez-ee-
snyatiya-s-truboprovoda.html