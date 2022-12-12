Позиционер НПО «Регулятор» успешно проходит испытания на объектах ООО «ПО «КИНЕФ» (Кириши)

АО «НПО «Регулятор» в рамках реализации планов по импортозамещению продукции иностранного производства
на производственных площадках ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», для проведения стендовых испытаний был
поставлен электропневматический интеллектуальный позиционер SMART Регулятор серии "АМ800”. Удачно
завершив серию стендовых испытаний, позиционер продолжает комплекс проверок на действующей
технологической линии, установки газофракционирования в составе клапана DN 25 производства компании
Эмерсон (США).
http://nporeg.ru/novosti/300-produktsiya-ao-npo-regulyator-uspeshno-prokhodit-ispytaniya-na-obektakh-ooo-po-kinef