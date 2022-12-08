НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. В 2022 году компания ЛУНДА рекордно увеличила круг поставщиков инженерной арматуры и сантехники

FAF (Турция) – трубопроводная арматура;
MasterProf (Россия) – инженерная сантехника;
Oventrop (Германия) - арматура для инженерных коммуникаций зданий;
Рашворк (Россия) - запорная, регулирующая и трубопроводная арматура;
MVI (Китай) - коллекторы, сантехническая арматура из латуни - соединения, пресс-фитинги, шаровые краны;
FAR (Италия) - коллекторы и компоненты для систем отопления и водоснабжения;
Hortum (Россия) - сильфонные компенсаторы, распределительные коллекторы и неподвижные опоры;
Астима (Россия) - запорно-регулирующая арматура, предохранительные клапаны и регуляторы давления;
КПСР (Беларусь) - запорная арматура коммунального и промышленного применения - регуляторы давления, проходные,
седельные и трехходовые клапаны;
РосТурПласт (RTP) (Россия) - полипропиленовые, ПНД, PEX-a, PE-RT трубы и фитинги для отопления, водоснабжения,
канализации;
https://lunda.ru/company/news/news/51filial_v_36gorodah/