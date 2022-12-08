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До 8 млн изделий в год планируют увеличить объем на Бологовском арматурном заводе (принятое сокращение БАЗ).

08 декабря, 2022 14
При поддержке правительства Тверской области завод благополучно миновал кризис, угрожавший полной остановкой 
производства в 2019 году, а после включения БАЗ в 2020 году в перечень системообразующих предприятий появились 
возможности для развития. «Такие проекты имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих 
мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета», — считает губернатор Игорь Руденя. В 2022 
году предприятием были закуплены новые станки, которые в том числе увеличат производство необходимой оснастки и 
инструмента для изготовления продукции. В частности, БАЗ будет сам производить шаровую заслонку диаметром от 15 до 50 мм 
для кранов, которую раньше закупал у других. А после запуска нового гальванического цеха к латунным изделиям добавятся 
никелированные. «Помимо этого, на предприятии стартовал выпуск новой продукции – это более 20 видов резьбовых фитингов, в 
ближайшее время планируется освоить ещё около 50. Для системы «Умный дом» готовится производство кранов для 
подключения термодатчиков. А новые линейки угловых кранов, обратных клапанов, регуляторов для радиаторов отопления, 
счетчиков на воду планируется запустить в 2023 году.
https://www.afanasy.biz/news/economy/203876, 2 декабря

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