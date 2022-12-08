До 8 млн изделий в год планируют увеличить объем на Бологовском арматурном заводе (принятое сокращение БАЗ).

При поддержке правительства Тверской области завод благополучно миновал кризис, угрожавший полной остановкой

производства в 2019 году, а после включения БАЗ в 2020 году в перечень системообразующих предприятий появились

возможности для развития. «Такие проекты имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих

мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета», — считает губернатор Игорь Руденя. В 2022

году предприятием были закуплены новые станки, которые в том числе увеличат производство необходимой оснастки и

инструмента для изготовления продукции. В частности, БАЗ будет сам производить шаровую заслонку диаметром от 15 до 50 мм

для кранов, которую раньше закупал у других. А после запуска нового гальванического цеха к латунным изделиям добавятся

никелированные. «Помимо этого, на предприятии стартовал выпуск новой продукции – это более 20 видов резьбовых фитингов, в

ближайшее время планируется освоить ещё около 50. Для системы «Умный дом» готовится производство кранов для

подключения термодатчиков. А новые линейки угловых кранов, обратных клапанов, регуляторов для радиаторов отопления,

счетчиков на воду планируется запустить в 2023 году.

https://www.afanasy.biz/news/economy/203876, 2 декабря