ПКТБА - СТЕНДЫ: новый этап работы в Мексике. Весной 2022 года инженер ГСО впервые посетил страну с целью запуска мобильной мастерской и испытательного комплекса ПКТБА на крупнейшем предприятии страны

В ноябре сотрудничество получило свое продолжение. Так, сервис-инженер снова отправился в Мексику, чтобы запустить в

работу высокотехнологичные испытательные комплексы, которые были отгружены заказчику в конце лета. В поставку

вошло следующее оборудование:

- Испытательный комплекс для испытаний запорной и регулирующей арматуры ПКТБА-С-5-800/500;

- Трехпостовой испытательный комплекс для гидравлических и пневматических испытаний запорной арматуры ПКТБА-С-3-

300/160-3.

Комплексы оснащены всем необходимым: пневмогидростанциями, станциями оборотного водоснабжения, компьютерными

системами регистрации и видеонаблюдения.

https://pktba.ru/news/vozobnovlyaem-rabotu-v-meksike/?ysclid=lbep2tjjxo251961511