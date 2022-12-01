АРМАЛИТ-КАДРЫ: прошел круглый стол и ярмарка вакансий для организаций- участников «Решение проблемы кадров в отраслях высокого спроса».

В организованном городской службой занятости населения мероприятии посетители участвовали в групповых и

индивидуальных консультациях по поиску работы и проходили профориентационные тесты. В рамках деловой

программы, помимо выступлений руководителей HR-служб и консультаций психологов, прошел круглый стол для

руководителей организаций-участников «Решение проблемы кадров в отраслях высокого спроса». Как отметила

специалист группы по подбору персонала АО «Армалит» Наталья Трефилова, стенд нашего предприятия

пользовался «устойчивым спросом» на протяжении всех четырех часов проведения ярмарки. Она рассказала

кандидатам на вакантные места об условиях работы и социальном пакете, возможностях профессионального и

карьерного развития.

– Богатая история завода, его динамичное развитие, современное оборудование, высокая культура производства и

перспективный портфель заказов на несколько лет вперед – все это в комплексе является гарантией пристального

внимания со стороны профессионалов с высоким уровнем технической грамотности, желающих совершенствовать

свои компетенции на стабильном, доказавшим свою надежность предприятии. «Армалит» имеет огромный опыт

участия в мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда. С 2022 года завод не только

принимает желающих на вакантные места, но и обучает востребованным специальностям на базе собственного

Учебного центра с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятии, – отметил по итогам участия в

ярмарке вакансий директор по персоналу АО «Машиностроительный завод «Армалит» Николай Рогачев.

https://armalit.ru/press/news/armalit-prinyal-uchastie-v-yarmarke-vakansiy/