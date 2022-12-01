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БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС. Иностранные запчасти и комплектующие к оборудованию для ТЭК

01 декабря, 2022 6
Поддерживать работоспособность иностранной техники в нынешних условиях достаточно сложно.
Есть проблемы с ремонтом и техническим обслуживанием. Санкции и логистические проблемы затрудняют 
поставки запасных частей и комплектующих.По просьбам участников рынка создан простой и бесплатный сервис об 
иностранных комплектующих, запчастях и б/у оборудовании. На сервисе можно легко и просто разместить 
информацию о наличии или запрос на приобретение любых материально-технических ресурсов. Это не торговая 
площадка, здесь напрямую общаются продавец и покупатель, все просто, быстро и без бюрократии!
https://www.tek-ads.ru/register/
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