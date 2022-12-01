БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС. Иностранные запчасти и комплектующие к оборудованию для ТЭК

Поддерживать работоспособность иностранной техники в нынешних условиях достаточно сложно.

Есть проблемы с ремонтом и техническим обслуживанием. Санкции и логистические проблемы затрудняют

поставки запасных частей и комплектующих.По просьбам участников рынка создан простой и бесплатный сервис об

иностранных комплектующих, запчастях и б/у оборудовании. На сервисе можно легко и просто разместить

информацию о наличии или запрос на приобретение любых материально-технических ресурсов. Это не торговая

площадка, здесь напрямую общаются продавец и покупатель, все просто, быстро и без бюрократии!

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