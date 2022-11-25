Новая редакция Классификатора строительных ресурсов (24 ноября 2022)

Минстрой России своим приказом от 17 ноября 2022 г. № 969/пр «О формировании классификатора
строительных ресурсов» утвердил новую редакцию КСР. Соответствующий приказ и новая версия
Классификатора размещены на сайте ведомства (https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/232535/) .
Форма Классификатора позволяет в автоматизированном режиме осуществлять обмен, синхронизацию,
сопоставление и анализ информации, получаемой различными ведомствами и организациями, включая
международные системы классификации. Объектами классификации в Классификаторе являются строительные
ресурсы (материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы).
Классификатор строительных ресурсов содержит 99 книг. Книги сформированы с учетом специализированных
работ и классификации по ОКПД2 (КПЕС 2008), специфики строительной области и с целями удобства
использования. Формирование книг выполнялось с учетом логики формирования сборников сметных норм. Ресурсы,
используемые только в специализированных работах (узконаправленная или специальная область 3 применения),
объединены в отдельные книги. Ресурсы, имеющие широкую область применения, группируются в книги по
физическим характеристикам (вид материала, физико-химический состав и т.д.). Книга может содержать в себе
части, до 9 частей.
Источник: ancb.ru