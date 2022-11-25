ОБОРУДОВАНИЕ. Для нефтегазового проекта предприятием ООО «Курганхиммаш» завершена отгрузка пробкоуловителей для Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Сегодня, это уникальное газовое месторождение, третье в мире по величине газовых запасов, открытое в 1966 году
на Севере Тюменской области. Его начальные запасы газа, на момент открытия составляли более 10 трлн. куб.
метров. В настоящее время, перспективным направлением развития месторождения, является разработка
трудноизвлекаемых ачимовских отложений. Запасы которых по категории С1 составляют более 1 трлн. куб. метров
газа и 400 млн. тонн конденсата. Отгруженные ООО «Курганхиммаш» для данного месторождения
пробкоуловители, войдут в состав возводимой блочно-модульной установки предварительной подготовки газа и
предназначены для отделения от газа механических примесей, капельной жидкости, а также для улавливания
жидкостных пробок. Оборудование представляет собой горизонтальные аппараты диаметром корпуса 2600 мм,
массой более 80 тонн. Сегодня ООО «Курганхиммаш» - это современное предприятие с полным циклом
производства: от разработки конструкторской документации до полнокомплектной поставки готовой продукции
заказчику, с учетом высоких требований к качеству изготовления и фиксированных, порой очень сжатых
договорных сроков.
http://kurgankhimmash.ru/pressroom/news/339.html