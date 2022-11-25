ОБОРУДОВАНИЕ. Криогенный трубопровод с экранно-вакуумной изоляцией – это оптимальное решение для транспортировки криогенных жидкостей

Трубопровод MV&F состоит из нескольких секций:
жестких криогенных трубопроводов и узла подачи,
гибких металлорукавов,
узлов выдачи криогенной жидкости.
У гибкого трубопровода есть целый ряд преимуществ, например, с ним снижается потребность в точном измерении
длины линии подачи криогенной жидкости, процесс монтажа будет легче, за счет меньшего объема работ, но
главное преимущество в возможности демонтажа и повторного применения при возможном расширении
производства и системы подачи криогенного продукта. Составные части при транспортировке находятся в
разборном состоянии, всего секции трубопровода достигают 6 м в длину. Участки трубопровода легко
объединяются между собой в единую систему с помощью байонетных соединений, предназначенных для надежного
и быстрого герметичного соединения криогенных секций. На входе и выходе трубопровод присоединяется
штуцерами, с наружной резьбой М30х1,5 и уплотнением по наружному конусу. На входе у каждого потребителя
установлен криогенный вентиль и предохранительный клапан RegO. Основным материалом трубопровода служит
нержавеющая сталь AISI 304. Благодаря экранно-вакуумной изоляции сохраняются предельно малые теплопритоки,
что способствует снижению потерь при транспортировке криогенной жидкости, особенно в таких задачах, где по
условиям эксплуатации требуется длительное поддержание криогенной системы в заполненном холодном
состоянии. Конструкция всей системы позволяет развивать и совершенствовать весь трубопровод. В местах
возможных будущих ответвлений установлены специальные заглушки с экранно-вакуумной изоляцией.
Трубопровод будет смонтирован специалистами MV&F непосредственно на месте и предназначен для
транспортировки жидкого азота от криогенного резервуара до установок потребителей. Такое оборудование также
можно использовать в крио хранилищах биоматериалов или на пищевом производстве.
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