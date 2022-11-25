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ОБОРУДОВАНИЕ. Криогенный трубопровод с экранно-вакуумной изоляцией – это оптимальное решение для транспортировки криогенных жидкостей

25 ноября, 2022 15
Трубопровод MV&F состоит из нескольких секций:
жестких криогенных трубопроводов и узла подачи,
гибких металлорукавов,
узлов выдачи криогенной жидкости.
У гибкого трубопровода есть целый ряд преимуществ, например, с ним снижается потребность в точном измерении 
длины линии подачи криогенной жидкости, процесс монтажа будет легче, за счет меньшего объема работ, но 
главное преимущество в возможности демонтажа и повторного применения при возможном расширении 
производства и системы подачи криогенного продукта. Составные части при транспортировке находятся в 
разборном состоянии, всего секции трубопровода достигают 6 м в длину. Участки трубопровода легко 
объединяются между собой в единую систему с помощью байонетных соединений, предназначенных для надежного 
и быстрого герметичного соединения криогенных секций. На входе и выходе трубопровод присоединяется 
штуцерами, с наружной резьбой М30х1,5 и уплотнением по наружному конусу. На входе у каждого потребителя 
установлен криогенный вентиль и предохранительный клапан RegO. Основным материалом трубопровода служит 
нержавеющая сталь AISI 304. Благодаря экранно-вакуумной изоляции сохраняются предельно малые теплопритоки, 
что способствует снижению потерь при транспортировке криогенной жидкости, особенно в таких задачах, где по 
условиям эксплуатации требуется длительное поддержание криогенной системы в заполненном холодном 
состоянии. Конструкция всей системы позволяет развивать и совершенствовать весь трубопровод. В местах 
возможных будущих ответвлений установлены специальные заглушки с экранно-вакуумной изоляцией.
Трубопровод будет смонтирован специалистами MV&F непосредственно на месте и предназначен для 
транспортировки жидкого азота от криогенного резервуара до установок потребителей. Такое оборудование также 
можно использовать в крио хранилищах биоматериалов или на пищевом производстве.
https://mvif.ru/?id=2827

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