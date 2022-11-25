ОБОРУДОВАНИЕ. Криогенный трубопровод с экранно-вакуумной изоляцией – это оптимальное решение для транспортировки криогенных жидкостей

Трубопровод MV&F состоит из нескольких секций:

жестких криогенных трубопроводов и узла подачи,

гибких металлорукавов,

узлов выдачи криогенной жидкости.

У гибкого трубопровода есть целый ряд преимуществ, например, с ним снижается потребность в точном измерении

длины линии подачи криогенной жидкости, процесс монтажа будет легче, за счет меньшего объема работ, но

главное преимущество в возможности демонтажа и повторного применения при возможном расширении

производства и системы подачи криогенного продукта. Составные части при транспортировке находятся в

разборном состоянии, всего секции трубопровода достигают 6 м в длину. Участки трубопровода легко

объединяются между собой в единую систему с помощью байонетных соединений, предназначенных для надежного

и быстрого герметичного соединения криогенных секций. На входе и выходе трубопровод присоединяется

штуцерами, с наружной резьбой М30х1,5 и уплотнением по наружному конусу. На входе у каждого потребителя

установлен криогенный вентиль и предохранительный клапан RegO. Основным материалом трубопровода служит

нержавеющая сталь AISI 304. Благодаря экранно-вакуумной изоляции сохраняются предельно малые теплопритоки,

что способствует снижению потерь при транспортировке криогенной жидкости, особенно в таких задачах, где по

условиям эксплуатации требуется длительное поддержание криогенной системы в заполненном холодном

состоянии. Конструкция всей системы позволяет развивать и совершенствовать весь трубопровод. В местах

возможных будущих ответвлений установлены специальные заглушки с экранно-вакуумной изоляцией.

Трубопровод будет смонтирован специалистами MV&F непосредственно на месте и предназначен для

транспортировки жидкого азота от криогенного резервуара до установок потребителей. Такое оборудование также

можно использовать в крио хранилищах биоматериалов или на пищевом производстве.

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