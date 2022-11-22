КАДРЫ. Запущен сервис бесплатных публикаций вакансий и резюме для ТЭК и смежных отраслей промышленности

Об этом проинформировала в Telegram директор агентства "ТЭК-Рейтинг", председатель подкомитета ТПП РФ

по взаимодействию ТЭК со смежными отраслями промышленности Елена Логинова: "Сегодня огромная

текучесть кадров. Возрос спрос на квалифицированных рабочих и инженерно-технический персонал. Связано

это с необходимостью закупки и установки нового оборудования взамен недоступного западного, появлением

новых поставщиков. Для содействия работодателям и специалистам и был создан сервис".

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https://www.tek-all.ru/news/id9503-zapuschen-servis-besplatnih-publikatsiy-vakansiy-rezume-dlya-tek-i-smezhnih-otrasley-promishlennosti/