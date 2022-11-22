ОБУЧЕНИЕ-МАКЕТЫ. Компания «Колатомэнергоремонт» совместно с «Нововоронежатомэнергоремонтом» изготовили уникальные макеты трубопроводной арматуры для учебно-тренировочного центра АЭС «Руппур».

14 ноября в «Нововоронежатомэнергоремонт» состоялась приемка последней партии макетов оборудования, с

участием представителей Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC). Представители АО ИТЦ «ДЖЕТ», УТЦ

АЭС «Руппур», АО «АСЭ», совместно со специалистами «Нововоронежатомэнергоремонт» и центрального аппарата

АО «Атомэнергоремонт» провели приемочную инспекцию испытания изготовленных макетов. Макеты арматуры

являются одним из основных технических средств обучения в программах подготовки персонала. Они

предназначены для первичной подготовки вновь принятого оперативного и ремонтного персонала подразделений

АЭС. Обучение на макетах позволит поддерживать на требуемом уровне навыки ремонтного персонала.

Обучающиеся на макетах изучат новые технологии при выполнении работ, отработают навыки по дефектации

составных частей оборудования и научатся правильно обращаться с инструментом, ремонтной оснасткой и

приспособлениями. «Макеты оборудования для оснащения УТЦ АЭС «Руппур» изготовлены впервые! Первая

партия изготовленных макетов уже отгружена в Большой порт г. Санкт-Петербург и ожидает отправки в

Народную республику Бангладеш. Для компании этот опыт является уникальным! В дальнейшем возможно

изготовление учебных макетов различного технологического оборудования для учебных центров российских и

зарубежных АЭС», – прокомментировал главный инженер «Нововоронежатомэнергоремонт» и руководитель

рабочей группы Сергей Герасимов. «Сейчас существует тенденция проводить демонстрационное обучение с

использованием наглядных образов. Макеты показывают, как устроено оборудование, как оно работает, при этом

они позволяют объяснить сложные вещи, которые непосвященный человек может не понять из презентаций или

чертежей. Уверен, что макеты сыграют основополагающую роль в процессе обучения персонала», –

прокомментировал начальник цеха ремонтно-строительных работ «Колатомэнергоремонт» Дмитрий Быков.

https://news.myseldon.com/ru/news/index/275095323