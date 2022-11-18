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АУМА: Новосибирским подразделением ООО «ПРИВОДЫ АУМА» было проведено обучение для АО «СИНТЭП», разработчика систем автоматизированного управления в горнорудной промышленности (16 ноября)

18 ноября, 2022 16
Электроприводы АУМА в рудничном исполнении успешно применяются в составе данных автоматизированных 
систем в угольных шахтах Кузбасса Кемеровской области.  Для горнодобывающей отрасли ООО «ПРИВОДЫ 
АУМА» поставляет взрывозащищенные (PB Ex d I Mb) и общепромышленные электроприводы без алюминия. 
Степень защиты от коррозии KX-G разрешает применения оборудования в зонах чрезвычайно высокой солености, 
при постоянной конденсации и с высоким уровнем загрязнения. По стандартам ISO 12944-2 и EN 15714-2 
соответствует CX (экстремальный). АО «СИНТЭП» с успехом осуществляет деятельность по разработке и 
внедрению автоматизированных систем управления технологическими процессами на промышленных 
предприятиях уже 30 лет..
https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/servisnaja-sluzhba-op-g-novosibirska-provela-obuchajushchii-seminar-dlja-specialistov-ao-sintehp/

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