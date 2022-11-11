Сувенирные монеты, изготовленные в рамках участия АО БАЗ ОМК во II Всероссийском Акселераторе АСИ и РАНХиГС по развитию промышленного туризма стали лучшими сувенирами в отрасли

Сувенирные монеты были отчеканены в рамках проекта «Монетка на память», который в этом году стал одним из лучших по

итогам конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Автор инициативы – Людмила Путилова,

руководитель историко-краеведческого музея Благовещенска и экскурсовод завода.«ОМК одной из первых среди промышленных

компаний открыла проходные своих заводов для туристов. Школьники, студенты, партнеры, жители и гости города могут

увидеть, как тонны раскаленного металла в руках профессионалов превращаются в реальные продукты. Конечно, гостям хочется

оставить что-то на память о посещении нашего предприятия, поэтому мы были рады поддержать проект Людмилы Путиловой.

Приятно, что его высоко оценили на конкурсе «Туристический сувенир». Уверен, это поможет привлечь еще больше гостей в

наш город и на наш завод», – поделился управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

https://omk.ru/press/news/47205/