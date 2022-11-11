БАЗА ЗНАНИЙ ОНИКС: Инструкция по установке резиновых компенсаторов (отрывок)

Монтаж компенсаторов должен проводиться в соответствии руководством для каучуков NBR и EPDM, по конструкторской и

нормативно-технической документации на монтаж трубопроводов и механизмов.

При установке необходимо соблюдать параметры, указанные в нормативных таблицах. Расстояние между фланцами

трубопровода не должно превышать длинны компенсатора +3мм.

Установка компенсатора производится после монтажа трубопроводов. Использование компенсатора в виде опорной

конструкции недопустимо.

При установке недопустимо превышение указанных параметров по осевому сжатию, растяжению, угловому ходу и

изгибу.

Болты и гайки устанавливаются с исключением прямого контакта с резиновым элементом. Момент затяжки гаек до

диаметров DN 80 (включительно) – 60 Нм, свыше DN 80 – 80 Нм.

При проведении сварочных работ необходимо провести демонтаж компенсатора.

Необходимо исключить возможность повреждения компенсатора любыми острыми предметами.

https://onyxspb.ru/news/kompensatory-instruktsiya-po-primeneniyu/



