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БАЗА ЗНАНИЙ ОНИКС: Инструкция по установке резиновых компенсаторов (отрывок)

11 ноября, 2022 12
Монтаж компенсаторов должен проводиться в соответствии руководством для каучуков NBR и EPDM, по конструкторской и 
нормативно-технической документации на монтаж трубопроводов и механизмов.
При установке необходимо соблюдать параметры, указанные в нормативных таблицах. Расстояние между фланцами 
трубопровода не должно превышать длинны компенсатора +3мм.
Установка компенсатора производится после монтажа трубопроводов. Использование компенсатора в виде опорной 
конструкции недопустимо.
При установке недопустимо превышение указанных параметров по осевому сжатию, растяжению, угловому ходу и 
изгибу.
Болты и гайки устанавливаются с исключением прямого контакта с резиновым элементом. Момент затяжки гаек до 
диаметров DN 80 (включительно) – 60 Нм, свыше DN 80 – 80 Нм.
При проведении сварочных работ необходимо провести демонтаж компенсатора.
Необходимо исключить возможность повреждения компенсатора любыми острыми предметами.
https://onyxspb.ru/news/kompensatory-instruktsiya-po-primeneniyu/


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