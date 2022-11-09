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ЭНЕРГОПОТОК: проведение приемочных испытаний клапана герметического DN600 для АЭС

09 ноября, 2022 5
 В октябре 2022г. на площадке АО «НИЦ АЭС» г. Кашира   завершены приемочные испытания клапана герметического DN600 
по  ТУ 3741-003-80841593-2007.  Испытания проведены под контролем представителя Заказчика АО «Концерн Росэнергоатом» и 
Специализированной организации АО «ВПО «ЗАЭС».  Клапан герметический DN600 успешно выдержал испытания по 
Программе и методике приемочных испытаний, согласованной с АО «Концерн Росэнергоатом».  В настоящее время идет 
подготовка к заседанию приемочной комиссии по рассмотрению результатов испытаний.
http://zavodenergopotok.ru/news/provedenie-priemochnyh-ispytaniy-klapana-germeticheskogo-dn600.html

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