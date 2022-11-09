ЭНЕРГОПОТОК: проведение приемочных испытаний клапана герметического DN600 для АЭС

В октябре 2022г. на площадке АО «НИЦ АЭС» г. Кашира завершены приемочные испытания клапана герметического DN600
по ТУ 3741-003-80841593-2007. Испытания проведены под контролем представителя Заказчика АО «Концерн Росэнергоатом» и
Специализированной организации АО «ВПО «ЗАЭС». Клапан герметический DN600 успешно выдержал испытания по
Программе и методике приемочных испытаний, согласованной с АО «Концерн Росэнергоатом». В настоящее время идет
подготовка к заседанию приемочной комиссии по рассмотрению результатов испытаний.
http://zavodenergopotok.ru/news/provedenie-priemochnyh-ispytaniy-klapana-germeticheskogo-dn600.html