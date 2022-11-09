AVK: новые телескопические удлинительные шпиндели с ограничителем крутящего момента задвижек

Ограничитель крутящего момента позволяет избежать поломки задвижки и шпинделя в процессе эксплуатации, из-за
превышения допустимого крутящего момента. 07-11-2022. Мы рады представить вашему вниманию наши новые телескопические
удлинительные шпиндели с ограничителем крутящего момента, встроенным в верхний адаптер. Ограничитель крутящего
момента позволяет избежать поломки задвижки и шпинделя в процессе эксплуатации, из-за превышения допустимого крутящего
момента. В случае превышения допустимого крутящего момента сломается ограничительная гайка, которую легко заменить. В
том в случае, если гайки нет в наличии непосредственно на объекте, эксплуатацию штока можно производить с помощью
торцевого ключа #20. Ознакомьтесь с анимацией процесса. Конструкция состоит из двух частей – адаптер под ключ и верхний
адаптер, а между ними находится ограничительная гайка из латуни ECO BRASS DZR CW724R. Они соединены между собой с
помощью болта с торцевой головкой. Ограничительная гайка рассчитана на различные крутящие моменты в зависимости от
диаметра задвижки. Запасной комплект включает в себя ограничительную гайку и болт с торцевой головкой. Более подробную
информацию можно найти в спецификациях и инструкциях по установке которые можно найти по ссылкам ниже:
Телескопические удлинительные шпиндели AVK для задвижек DN40-400, с ограничителем крутящего момента серии
04/F-011
Телескопические удлинительные шпиндели AVK для задвижек DN450-600, с ограничителем крутящего момента серии
04/F-017
Наши удлинительные шпиндели разработаны для удобства использования, а продуманная конструкция обеспечивает легкий
монтаж и регулировку длины непосредственно на месте установки. Рекомендуем ознакомиться с анимацией работы
удлинительно шпинделя. Надежность удлинительных шпинделей обусловлена продуманной конструкцией и использованием
только высококачественных материалов.
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