AVK: новые телескопические удлинительные шпиндели с ограничителем крутящего момента задвижек

Ограничитель крутящего момента позволяет избежать поломки задвижки и шпинделя в процессе эксплуатации, из-за

превышения допустимого крутящего момента. 07-11-2022. Мы рады представить вашему вниманию наши новые телескопические

удлинительные шпиндели с ограничителем крутящего момента, встроенным в верхний адаптер. Ограничитель крутящего

момента позволяет избежать поломки задвижки и шпинделя в процессе эксплуатации, из-за превышения допустимого крутящего

момента. В случае превышения допустимого крутящего момента сломается ограничительная гайка, которую легко заменить. В

том в случае, если гайки нет в наличии непосредственно на объекте, эксплуатацию штока можно производить с помощью

торцевого ключа #20. Ознакомьтесь с анимацией процесса. Конструкция состоит из двух частей – адаптер под ключ и верхний

адаптер, а между ними находится ограничительная гайка из латуни ECO BRASS DZR CW724R. Они соединены между собой с

помощью болта с торцевой головкой. Ограничительная гайка рассчитана на различные крутящие моменты в зависимости от

диаметра задвижки. Запасной комплект включает в себя ограничительную гайку и болт с торцевой головкой. Более подробную

информацию можно найти в спецификациях и инструкциях по установке которые можно найти по ссылкам ниже:

Телескопические удлинительные шпиндели AVK для задвижек DN40-400, с ограничителем крутящего момента серии

04/F-011

Телескопические удлинительные шпиндели AVK для задвижек DN450-600, с ограничителем крутящего момента серии

04/F-017

Наши удлинительные шпиндели разработаны для удобства использования, а продуманная конструкция обеспечивает легкий

монтаж и регулировку длины непосредственно на месте установки. Рекомендуем ознакомиться с анимацией работы

удлинительно шпинделя. Надежность удлинительных шпинделей обусловлена продуманной конструкцией и использованием

только высококачественных материалов.

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