Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» - это отечественный продукт, собранный из российских комплектующих!

Дисковые поворотные затворы «Гранвэл» — это надежные запорные устройства, которые производятся
на нашем заводе в Коломне. Многие наши партнеры побывали у нас на экскурсиях по производству и
остались довольны увиденными масштабами! В октябре 2022 года Торговый Дом АДЛ получил
государственное подтверждение, что дисковые поворотные затворы «Гранвэл» собраны из отечественных
комплектующих и соответствуют требованиям, предусмотренными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации». Обширные складские остатки и высокий уровень
производственных мощностей, которые в этом году возросли, благодаря вводу в эксплуатацию третьего
производственного цеха, позволяют нам предлагать затворы «Гранвэл» и остальные продуктовые линейки
из наличия, либо с минимальными сроками производства. Дисковые поворотные затворы «Гранвэл»
обладают универсальными техническими характеристиками. В зависимости от применяемых материалов
поворотные затворы «Гранвэл»:
используются для питьевой, технической, морской воды, пищевых и сыпучих продуктов, газов,
масел и нефтепродуктов, агрессивных и абразивных сред;
имеют широкий диапазон режимов температуры/давления;
применяются в системах пожаротушения.
Письмо ТД АДЛ, 3 ноября