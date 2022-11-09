ЛУНДА: немецкий бренд Oventrop (клапаны и ШК) остался в России

Теперь можно заказать любой товар из ассортимента Oventrop – компания ЛУНДА стала официальным дистрибьютором

немецкого бренда на территории Российской Федерации. Многие профессиональные монтажники полюбили решения Oventrop за

их надежность и качество. Теперь оригинальные продукты компании доступны и вам. На склад уже поступили:

• клапаны;

• шаровые краны;

• коллекторные группы;

• насосные группы;

• термостаты;

• сервоприводы;

• узлы подключения;

• фильтры и многое другое.

Небольшой экскурс в историю. Немецкая компания была основана в 1851 году и начинала с производства мебельной фурнитуры

из латуни и меди. К двадцатому веку уже вовсю перешла к изготовлению арматуры для инженерных коммуникаций в зданиях.

После открытия восточных границ в девяностых годах компания начала стремительно развиваться и стала одним из лидеров

рынка Германии. Сейчас у Oventrop два завода в Ольсберге и Брилоне, которые выпускают более 400 видов инженерной

продукции для многих европейских стран.

https://lunda.ru/company/news/news/oventrop_new_partner_2022/