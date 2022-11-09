ЛУНДА: немецкий бренд Oventrop (клапаны и ШК) остался в России

Теперь можно заказать любой товар из ассортимента Oventrop – компания ЛУНДА стала официальным дистрибьютором
немецкого бренда на территории Российской Федерации. Многие профессиональные монтажники полюбили решения Oventrop за
их надежность и качество. Теперь оригинальные продукты компании доступны и вам. На склад уже поступили:
• клапаны;
• шаровые краны;
• коллекторные группы;
• насосные группы;
• термостаты;
• сервоприводы;
• узлы подключения;
• фильтры и многое другое.
Небольшой экскурс в историю. Немецкая компания была основана в 1851 году и начинала с производства мебельной фурнитуры
из латуни и меди. К двадцатому веку уже вовсю перешла к изготовлению арматуры для инженерных коммуникаций в зданиях.
После открытия восточных границ в девяностых годах компания начала стремительно развиваться и стала одним из лидеров
рынка Германии. Сейчас у Oventrop два завода в Ольсберге и Брилоне, которые выпускают более 400 видов инженерной
продукции для многих европейских стран.
https://lunda.ru/company/news/news/oventrop_new_partner_2022/