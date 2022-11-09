ОНИКС-ЦЕНЫ: в наличии ассортимент плоских фланцев второй группы контроля с отклонениями, с которыми вы можете познакомиться в таблице ниже и отправить заявку менеджерам отдела продаж

Наименование

Кол-во

Цена

Отклонение

Фланец плоский 100-16-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015

1

970 ₽

Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,8 мм (норма=26)

Фланец плоский 100-25-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015

46

1170 ₽

Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,6 мм (норма=28)

Фланец плоский 200-6-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015

4

1211 ₽

Толщина (b) меньше нормы на 0,3 мм (норма=28)

Фланец плоский 65-10-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015

68

539 ₽

Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,4 мм (норма=20)

Фланец плоский 65-16-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015

150

659 ₽

Толщина (b) меньше нормы на 0,8-1,2 мм и 0,5 - 0,7 мм (норма=24)

Фланец плоский 80-10-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015

150

698 ₽

Толщина (b) меньше нормы на 0,2-0,6 мм (норма=20)

Фланец плоский 80-16-01-1-B-Ст 20-II ГОСТ 33259-2015

350

746 ₽

Толщина (b) меньше нормы на 0,2-0,6 мм (норма=24)





Цены актуальны на товарные позиции из наличия. Обратите внимание, что все цены указаны с учетом НДС. Действует установленная

минимальная сумма для оформления заявки - 5000 руб. Все фланцы в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Благодаря внутренней логистике,

осуществляется доставка до филиала ОНИКС в Москве (г. Реутов) и Екатеринбурге, а также до удобной вам ТК. Работаем с РФ, Республика

Беларусь и Казахстан.

https://onyxspb.ru/news/flantsy-vtoroy-gruppy-kontrolya-po-gost-tovara-malo/