ОНИКС-ЦЕНЫ: в наличии ассортимент плоских фланцев второй группы контроля с отклонениями, с которыми вы можете познакомиться в таблице ниже и отправить заявку менеджерам отдела продаж

|Наименование
|Кол-во
|Цена
|Отклонение
|Фланец плоский 100-16-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
|1
|970 ₽
|Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,8 мм (норма=26)
|Фланец плоский 100-25-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
|46
|1170 ₽
|Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,6 мм (норма=28)
|Фланец плоский 200-6-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
|4
|1211 ₽
|Толщина (b) меньше нормы на 0,3 мм (норма=28)
|Фланец плоский 65-10-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
|68
|539 ₽
|Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,4 мм (норма=20)
|Фланец плоский 65-16-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
|150
|659 ₽
|Толщина (b) меньше нормы на 0,8-1,2 мм и 0,5 - 0,7 мм (норма=24)
|Фланец плоский 80-10-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
|150
|698 ₽
|Толщина (b) меньше нормы на 0,2-0,6 мм (норма=20)
|Фланец плоский 80-16-01-1-B-Ст 20-II ГОСТ 33259-2015
|350
|746 ₽
|Толщина (b) меньше нормы на 0,2-0,6 мм (норма=24)
Цены актуальны на товарные позиции из наличия. Обратите внимание, что все цены указаны с учетом НДС. Действует установленная
минимальная сумма для оформления заявки - 5000 руб. Все фланцы в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Благодаря внутренней логистике,
осуществляется доставка до филиала ОНИКС в Москве (г. Реутов) и Екатеринбурге, а также до удобной вам ТК. Работаем с РФ, Республика
Беларусь и Казахстан.
https://onyxspb.ru/news/flantsy-vtoroy-gruppy-kontrolya-po-gost-tovara-malo/