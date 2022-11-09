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ОНИКС-ЦЕНЫ: в наличии ассортимент плоских фланцев второй группы контроля с отклонениями, с которыми вы можете познакомиться в таблице ниже и отправить заявку менеджерам отдела продаж

09 ноября, 2022 5
Наименование
 Кол-во
 Цена
 Отклонение
Фланец плоский 100-16-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
 1
 970 ₽
 Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,8 мм (норма=26)
Фланец плоский 100-25-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
 46
 1170 ₽
 Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,6 мм (норма=28)
Фланец плоский 200-6-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
 4
 1211 ₽
 Толщина (b) меньше нормы на 0,3 мм (норма=28)
Фланец плоский 65-10-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
 68
 539 ₽
 Толщина (b) меньше нормы на 0,3-0,4 мм (норма=20)
Фланец плоский 65-16-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
 150
 659 ₽
 Толщина (b) меньше нормы на 0,8-1,2 мм и 0,5 - 0,7 мм (норма=24)
Фланец плоский 80-10-01-1-B-ст 20-II ГОСТ 33259-2015
 150
 698 ₽
 Толщина (b) меньше нормы на 0,2-0,6 мм (норма=20)
Фланец плоский 80-16-01-1-B-Ст 20-II ГОСТ 33259-2015
 350
 746 ₽
 Толщина (b) меньше нормы на 0,2-0,6 мм (норма=24)

Цены актуальны на товарные позиции из наличия. Обратите внимание, что все цены указаны с учетом НДС. Действует установленная 
минимальная сумма для оформления заявки - 5000 руб. Все фланцы в наличии на складе в Санкт-Петербурге. Благодаря внутренней логистике, 
осуществляется доставка до филиала ОНИКС в Москве (г. Реутов) и Екатеринбурге, а также до удобной вам ТК. Работаем с РФ, Республика 
Беларусь и Казахстан.
https://onyxspb.ru/news/flantsy-vtoroy-gruppy-kontrolya-po-gost-tovara-malo/
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