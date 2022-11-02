Потребность в квалифицированных специалистах в отрасли химического машиностроения РФ ощущается весьма остро

Так считает главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института химического

машиностроения (НИИхиммаш) Сергей Рукавицын. "Утечка мозгов идет еще с 90-х. Вот этого возрастного

промежутка от 40 до 60 лет на данный момент у нас вообще нет. Либо это специалисты до 30-40 лет, либо те,

кому за 70. Отсутствие этой прослойки очень сложно отражается на взаимодействии между сотрудниками. Сейчас

нужны запал, инициатива, знания. Мы вынуждены назначать людей до 40 лет на достаточно серьезные

должности, идти на риски, иначе мы просто не справимся. Специалисты, которым за 80, 90 лет, уйдут, а заменить

их некем", — рассказал Рукавицын агентству ТАСС. В этой ситуации сам институт активно работает над

привлечением и профессиональным ростом молодых специалистов. Организация сотрудничает с рядом ведущих

вузов, в числе которых Московский авиационный институт, Российский химико-технологический университет им.

Д. И. Менделеева, Московский политехнический университет. "Все на личном энтузиазме, для обучения

молодежи наши люди остаются на работе вечерами. Работа идет довольно плотная. Кого мы вырастим, те и будут

у нас работать. По-другому не получается", — подчеркнул главный конструктор НИИхиммаш.

https://rupec.ru/news/50223/