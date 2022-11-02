Компания «Кронштадт» поставила сильфонные компенсаторы на Мосводоканал из легированной стали

Компания «Кронштадт» укомплектовала компенсаторами сооружения биологической очистки воды первого блока

Люберецких очистных сооружений (ЛОС) на юго-востоке Москвы. В рамках проекта наша компания совместно со

специалистами АО «Мосводоканал», ООО «НПГ Мариленд-Бел» и ТПГ ОТЭ реализовали полный цикл

инжиниринговых задач: от разработки до монтажа в системы сооружений металлических сильфонных

компенсаторов. В перечень поставленного оборудования вошли 80 устройств разных диаметров: 150, 200, 250, 300,

350, 400, 500 и 600 мм. Изделия изготовлены из легированной нержавеющей стали AISI 321. Все компенсаторы

обладают сниженной жесткостью для уменьшения передаваемых нагрузок на оборудование и трубопроводные

системы, а также рассчитаны на работы в условиях воздействия агрессивных сред. Срок службы данных

компенсаторов гарантированно обеспечит надежную эксплуатацию очистных сооружений в течение пятнадцати лет.

https://www.kron.spb.ru/press-center/novosti/los-kompens/