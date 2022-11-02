КРЕПЕЖ-ЗАМЕЩЕНИЕ. В России начали производить аналог стопорных шайб Nord–Lock (28.10.2022)

В рамках деловой программы выставки «ЭлектроТранс 2022» состоялся круглый стол «Импортозамещение и поиск

путей комплектации производства на заводах транспортного машиностроения в условиях западных санкций». На

круглом столе выступил руководитель одного из товарных направлений Группы компаний «Трайв» Андрей

Толубеев с сообщением на тему «Импортозамещение крепежа и запасных частей для подвижного состава на

примере стопорно-клиновых шайб». ГК «Трайв» предложила использовать стопорно-клиновые шайбы 2fix с

характеристиками аналогичными характеристикам шайбам Nord-Lock по стандарту DIN 25201. В настоящее время

на Брянском машиностроительном заводе, входящем в состав Трансмашхолдинга, используются стопорные шайбы

2fix, которые производят в Санкт–Петербурге. ГК «Трайв», сообщил Андрей, уже предоставила необходимые

документы и сертификаты безопасности на продукт, стопорно-клиновые шайбы 2fix прошли внутренние тесты от

заказчика. Он дополнил, что документация завода стандартизирована, чтобы в дальнейшем использовать шайбы

2fix, и в настоящее время проект находится в финальной стадии перед регулярными поставками.

Источник: газета «Транспорт России»