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КРЕПЕЖ-ЗАМЕЩЕНИЕ. В России начали производить аналог стопорных шайб Nord–Lock (28.10.2022)

02 ноября, 2022 21
В рамках деловой программы выставки «ЭлектроТранс 2022»  состоялся круглый стол «Импортозамещение и поиск 
путей комплектации производства на заводах транспортного машиностроения в условиях западных санкций».  На 
круглом столе выступил руководитель одного из товарных направлений Группы компаний «Трайв» Андрей 
Толубеев с сообщением на тему «Импортозамещение крепежа и запасных частей для подвижного состава на 
примере стопорно-клиновых шайб». ГК «Трайв» предложила использовать стопорно-клиновые шайбы 2fix с 
характеристиками аналогичными характеристикам шайбам Nord-Lock по стандарту DIN 25201. В настоящее время 
на Брянском машиностроительном заводе, входящем в состав Трансмашхолдинга, используются стопорные шайбы 
2fix, которые производят в Санкт–Петербурге. ГК «Трайв», сообщил Андрей, уже предоставила необходимые 
документы и сертификаты безопасности на продукт, стопорно-клиновые шайбы 2fix прошли внутренние тесты от 
заказчика. Он дополнил, что документация завода стандартизирована, чтобы в дальнейшем использовать шайбы 
2fix, и в настоящее время проект находится в финальной стадии перед регулярными поставками.
Источник: газета «Транспорт России»

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