КРЕПЕЖ-ЗАМЕЩЕНИЕ. В России начали производить аналог стопорных шайб Nord–Lock (28.10.2022)

В рамках деловой программы выставки «ЭлектроТранс 2022» состоялся круглый стол «Импортозамещение и поиск
путей комплектации производства на заводах транспортного машиностроения в условиях западных санкций». На
круглом столе выступил руководитель одного из товарных направлений Группы компаний «Трайв» Андрей
Толубеев с сообщением на тему «Импортозамещение крепежа и запасных частей для подвижного состава на
примере стопорно-клиновых шайб». ГК «Трайв» предложила использовать стопорно-клиновые шайбы 2fix с
характеристиками аналогичными характеристикам шайбам Nord-Lock по стандарту DIN 25201. В настоящее время
на Брянском машиностроительном заводе, входящем в состав Трансмашхолдинга, используются стопорные шайбы
2fix, которые производят в Санкт–Петербурге. ГК «Трайв», сообщил Андрей, уже предоставила необходимые
документы и сертификаты безопасности на продукт, стопорно-клиновые шайбы 2fix прошли внутренние тесты от
заказчика. Он дополнил, что документация завода стандартизирована, чтобы в дальнейшем использовать шайбы
2fix, и в настоящее время проект находится в финальной стадии перед регулярными поставками.
Источник: газета «Транспорт России»