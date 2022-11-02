НОВЫЕ ПК. В линейку оборудования семейства АСТА добавлены новые предохранительные клапаны серий П341 и П361 (31.10.2022)

Новые предохранительные резьбовые клапаны имеют компактный размер и представлены в двух универсальных в
применении материалах – корпус АСТА П341 выполнен из нержавеющей стали, а корпус АСТА П361 – из латуни.
Эти малоподъёмные пружинные угловые клапаны предназначены для автоматической защиты оборудования и
трубопроводов от недопустимого превышения давления. Пропорциональный тип срабатывания клапана
обеспечивает плавный сброс среды в небольшом количестве и не допускает значительного снижения давления в
системе. Особенности новых моделей:
Закрытый колпак нивелирует риск получения персоналом травм при работе клапана на
высокотемпературных средах.
Принудительный подрыв рычагом позволяет проверить работоспособность клапана.
Уплотнение затвора «металл-металл» допускает эксплуатацию изделия на температурах до 185 градусов.
https://npoasta.ru/news/41