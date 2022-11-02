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НОВЫЕ ПК. В линейку оборудования семейства АСТА добавлены новые предохранительные клапаны серий П341 и П361 (31.10.2022)

02 ноября, 2022 20
Новые предохранительные резьбовые клапаны имеют компактный размер и представлены в двух универсальных в 
применении материалах – корпус  АСТА П341 выполнен из нержавеющей стали, а корпус  АСТА П361 – из латуни.
 Эти малоподъёмные пружинные угловые клапаны предназначены для автоматической защиты оборудования и 
трубопроводов от недопустимого превышения давления. Пропорциональный тип срабатывания клапана 
обеспечивает плавный сброс среды в небольшом количестве и не допускает значительного снижения давления в 
системе. Особенности новых моделей:
Закрытый колпак нивелирует риск получения персоналом травм при работе клапана на 
высокотемпературных средах. 
Принудительный подрыв рычагом позволяет проверить работоспособность  клапана.
Уплотнение затвора «металл-металл» допускает эксплуатацию изделия на температурах до 185 градусов.
https://npoasta.ru/news/41

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