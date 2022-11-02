Письмо о возможном "сером" импорте судовой арматуры и другой продукции немецкого завода Гопферт (Goepfert AG),

В связи с тем, что поступает информация о возможном "сером" импорте продукции немецкого завода Гопферт

(Goepfert AG), считаем необходимым напомнить, что компания ИНМОР является эксклюзивным официальным

представителем предприятия Goepfert AG на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Каталог

судовой арматуры Goepfert AG представлен на сайте.

GOPFERT AG -

С 1911 года название Gopfert символизирует продукцию с высокой степенью эксплуатационной безопасности и

надежности благодаря применению современных технологий производства. Ассортимент включает в себя 30 000

наименований разработанных собственными силами изделий в сфере судовой арматуры и запорной арматуры для

промышленности. В составе компании Gopfert AG собственный конструкторский и модельный отделы, а также

собственные литейные цеха. Современные способы производства, станки с ЧПУ. Полный цикл производства и

обработки медных сплавов, бронзы Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 Ni, легкие металлы, серый чугун, чугун с

шаровидным графитом, сталь и нержавеющую сталь - в зависимости от типа судовая арматура производится от DN 8

до DN 600. Наряду с судовыми клапанами собственного производства, компания Gopfert AG также поставляет

различную судовую арматуру с электрическими, пневматическими и гидравлическими приводом.

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