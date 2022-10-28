НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Продажи сантехники и осенний марафон с SFA и Kiturami в «ЛУНДА - Тушино» 3 ноября

Уважаемые партнёры и клиенты, совместно с компаниями «SFA» и «Kiturami» приглашаем вас на мероприятие,

которое пройдёт в филиале «ЛУНДА - Тушино» 3 ноября 2022 года. Технические консультанты производителей

проведут обзор новинок брендов, расскажут о преимуществах и особенностях монтажа данного оборудования.

Участники смогут задать представителям компаний-партнёров все интересующие вопросы. Формат мероприятия

свободный - гости могут выбрать любое удобное время посещения в указанный интервал. Для участников

приготовлены угощения от партнеров, вкусный чай и ароматный кофе. Ждём вас 3 ноября с 10:00 до 13:00 по

адресу: г. Москва, ул. Вишнёвая, , д. 9, корп. 1. Узнайте подробности о мероприятии по телефону «ЛУНДА -

Тушино»: +7 495 665-01-00 (пн – пт: 8:00 – 18:00; сб: 9:00 - 17:00).

https://lunda.ru/company/news/news/zavtrak_tyshino_03_11_2022-00001/



