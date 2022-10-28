Специалисты Благовещенского завода ОМК (АО БАЗ) пройдут обучение у лучших экспертов отрасли и получат рекомендации по развитию промышленного туризма на крупнейшем в отрасли арматурном заводе

Победители конкурса включены в федеральную программу продвижения на внутреннем и

международном рынках. На заводе разработаны два туристических маршрута. Гости могут увидеть

полный цикл производства арматурной продукции и посетить линии сборки и окраски трубопроводной

арматуры. В планах предприятия – масштабный проект модернизации корпоративного музея с

внедрением мультимедийных и интерактивных технологий. Ежегодно на предприятии бывают около 1

000 туристов. «Благовещенский завод ОМК придерживается политики открытости. Предприятие

регулярно посещают наши партнеры, школьники и студенты техникумов и ВУЗов, туристы из других

стран. Участие в программе акселератора позволяет нам выйти на более профессиональный уровень

реализации программы промтуризма на предприятии, укрепить и продвигать бренд завода не только на

региональном, но и на федеральном уровне», – прокомментировал управляющий директор

благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

https://omk.ru/press/news/47088/