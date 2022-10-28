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Специалисты Благовещенского завода ОМК (АО БАЗ) пройдут обучение у лучших экспертов отрасли и получат рекомендации по развитию промышленного туризма на крупнейшем в отрасли арматурном заводе

28 октября, 2022 12
Победители конкурса включены в федеральную программу продвижения на внутреннем и 
международном рынках. На заводе разработаны два туристических маршрута. Гости могут увидеть 
полный цикл производства арматурной продукции и посетить линии сборки и окраски трубопроводной 
арматуры. В планах предприятия – масштабный проект модернизации корпоративного музея с 
внедрением мультимедийных и интерактивных технологий. Ежегодно на предприятии бывают около 1 
000 туристов.  «Благовещенский завод ОМК придерживается политики открытости. Предприятие 
регулярно посещают наши партнеры, школьники и студенты техникумов и ВУЗов, туристы из других 
стран. Участие в программе акселератора позволяет нам выйти на более профессиональный уровень 
реализации программы промтуризма на предприятии, укрепить и продвигать бренд завода не только на 
региональном, но и на федеральном уровне», – прокомментировал управляющий директор 
благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
https://omk.ru/press/news/47088/

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