Специалисты Благовещенского завода ОМК (АО БАЗ) пройдут обучение у лучших экспертов отрасли и получат рекомендации по развитию промышленного туризма на крупнейшем в отрасли арматурном заводе

Победители конкурса включены в федеральную программу продвижения на внутреннем и
международном рынках. На заводе разработаны два туристических маршрута. Гости могут увидеть
полный цикл производства арматурной продукции и посетить линии сборки и окраски трубопроводной
арматуры. В планах предприятия – масштабный проект модернизации корпоративного музея с
внедрением мультимедийных и интерактивных технологий. Ежегодно на предприятии бывают около 1
000 туристов. «Благовещенский завод ОМК придерживается политики открытости. Предприятие
регулярно посещают наши партнеры, школьники и студенты техникумов и ВУЗов, туристы из других
стран. Участие в программе акселератора позволяет нам выйти на более профессиональный уровень
реализации программы промтуризма на предприятии, укрепить и продвигать бренд завода не только на
региональном, но и на федеральном уровне», – прокомментировал управляющий директор
благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
https://omk.ru/press/news/47088/