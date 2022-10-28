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СПРАВОЧНИК ОНИКС. Нефтяную и газовую отрасль ждет пополнение: с 2023 года вступит в силу новый стандарт на фланцы.

28 октября, 2022 11
Диаметр: до DN 1200 
Давление: номинальное внутреннее давление до PN 250. Избыточное внешнее давление до 20 кПа.
Где: системы подводной добычи углеводородов
Главной целью нового стандарта является установление новых требований к проектированию, изготовлению, 
испытанию, сертификации и маркировке компактных фланцевых соединений, применяемых в системах 
подводной добычи углеводородов. Новый стандарт устанавливает требования к проектированию, строительству и 
эксплуатации систем подводной добычи.
 Что такое компактное фланцевое соединение (КФС) - это трубопроводное соединение с применением 
фланцев, имеющее уменьшенные массогабаритные характеристики и обеспечивающие герметичное 
соединение посредством уплотнения в условиях передачи нагрузок болтового соединения через 
сопряжение металл-металл торцевых поверхностей фланцев без прокладки между ними. 
В основе конструкции заложено использование двух независимых уплотнений: по опорному участку с регулируемой 
силой и уплотнение с регулируемым перемещением посредством кольца типа IX.
https://onyxspb.ru/news/novyy-flantsevyy-gost-pnst-612-2022-neftyanaya-i-gazovaya-promyshlennost/
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