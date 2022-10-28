СПРАВОЧНИК ОНИКС. Нефтяную и газовую отрасль ждет пополнение: с 2023 года вступит в силу новый стандарт на фланцы.

Диаметр: до DN 1200
Давление: номинальное внутреннее давление до PN 250. Избыточное внешнее давление до 20 кПа.
Где: системы подводной добычи углеводородов
Главной целью нового стандарта является установление новых требований к проектированию, изготовлению,
испытанию, сертификации и маркировке компактных фланцевых соединений, применяемых в системах
подводной добычи углеводородов. Новый стандарт устанавливает требования к проектированию, строительству и
эксплуатации систем подводной добычи.
Что такое компактное фланцевое соединение (КФС) - это трубопроводное соединение с применением
фланцев, имеющее уменьшенные массогабаритные характеристики и обеспечивающие герметичное
соединение посредством уплотнения в условиях передачи нагрузок болтового соединения через
сопряжение металл-металл торцевых поверхностей фланцев без прокладки между ними.
В основе конструкции заложено использование двух независимых уплотнений: по опорному участку с регулируемой
силой и уплотнение с регулируемым перемещением посредством кольца типа IX.
https://onyxspb.ru/news/novyy-flantsevyy-gost-pnst-612-2022-neftyanaya-i-gazovaya-promyshlennost/