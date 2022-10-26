МАРКЕТИНГ. НОВАЯ ВЕБ-АНАЛИТИКА ДЛЯ ПОИСКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АРМАТУРНОГО РЫНКА

Веб-аналитика (англ. web analytics) – это измерение, сбор, анализ, представление и интерпретация информации о
посетителях веб-сайтов с целью улучшения анализа их запросов и оптимизации продвижения. Основной задачей
веб-аналитики является мониторинг посещаемости веб-сайтов, на основании данных которого определяется
потенциальная аудитория и изучается поведение веб-посетителей для принятия решений по развитию и расширению
функциональных возможностей используемого для маркетинговых целей веб-ресурса. Поисковые машины находят
сайты преимущественно по ключевым словам. Веб-анализ позволяет определить, по каким словам пользователи
осуществляют поиск. Информация о ключевых словах показывает, насколько сайт заметен в результатах запросов.
Веб-аналитика была проведена для исследования запросов на гофрооборудование и гофрокартон, а также для
разработки рекомендаций по выбору перспективных для предложения арматуры производителей
гофрооборудования. Применение веб-аналитики не только позволяет представить картину самого
гофропроизводства, но также показывает возможные пути решения проблем, связанных с выбором поставщика или
производителя гофрооборудования, с которыми сталкиваются маркетологи при выборе перспективных ниш для
внедрения своей продукции. Для анализа были выделены основные элементы гофрооборудования, в которых
используется арматура.
1. Выбор следует осуществлять, учитывая следующие характеристики оборудования: цена, уровень автоматизации,
надежность, производительность.
2. Для арматуры при нахождении производителей и потребителей, отвечающих приведенным критериям, следует
продолжить сравнение по характеристикам, занимающим последующие места в расстановке приоритетов
экспертами, в частности, это –энергопотребление, гарантийное обслуживание, страна-производитель.
3. Для преодоления проектной инерции следует учитывать особенности применения арматуры на выделенном
гофрооборудовании, а также представлять, оборудование каких фирм уже представлено на предприятии,
эксплуатирующем гофрооборудование. Как правило, в ходе эксплуатации оборудование показывает свои
достоинства и недостатки. Также немаловажным является отношение к потребителю, которое показывают те или
иные производители оборудования или их поставщики при возникновении вопросов или аварийных ситуаций.
В заключение отметим, что в результате веб-анализа были выявлены основные характеристики, которые стоит
учитывать при выборе направления работы по поставке арматуры в отрасль гофрокартона. Для этих целей
необходимо проводить веб-анализ слов, по которым производится запрос, когда пользователи ищут в интернете
данные по гофрооборудованию, на основании которого определяются тенденции развития отрасли гофрокартона.
Веб-анализ поставщиков и производителей гофрооборудования вполне способен дать экспресс-оценку состояния и
тенденции применения их товара. На основании веб-анализа по запросам на гофрокартон получены данные о
наиболее популярных видах гофрокартона в России и разработаны рекомендации по приоритетности выбора
производителя гофрооборудования для предложения арматуры.
Анонс журнала ТПА №5-2022, Маркетинговый центр ТПА