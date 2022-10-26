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МАРКЕТИНГ. НОВАЯ ВЕБ-АНАЛИТИКА ДЛЯ ПОИСКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АРМАТУРНОГО РЫНКА

26 октября, 2022 26
Веб-аналитика (англ. web analytics) – это измерение, сбор, анализ, представление и интерпретация информации о 
посетителях веб-сайтов с целью улучшения анализа их запросов и оптимизации продвижения. Основной задачей 
веб-аналитики является мониторинг посещаемости веб-сайтов, на основании данных которого определяется 
потенциальная аудитория и изучается поведение веб-посетителей для принятия решений по развитию и расширению 
функциональных возможностей используемого для маркетинговых целей веб-ресурса. Поисковые машины находят 
сайты преимущественно по ключевым словам. Веб-анализ позволяет определить, по каким словам пользователи 
осуществляют поиск. Информация о ключевых словах показывает, насколько сайт заметен в результатах запросов. 
Веб-аналитика была проведена для исследования запросов на гофрооборудование и гофрокартон, а также для 
разработки рекомендаций по выбору перспективных для предложения арматуры производителей 
гофрооборудования. Применение веб-аналитики не только позволяет представить картину самого 
гофропроизводства, но также показывает возможные пути решения проблем, связанных с выбором поставщика или 
производителя гофрооборудования, с которыми сталкиваются маркетологи при выборе перспективных ниш для 
внедрения своей продукции. Для анализа были выделены основные элементы гофрооборудования, в которых 
используется арматура.
1. Выбор следует осуществлять, учитывая следующие характеристики оборудования: цена, уровень автоматизации, 
надежность, производительность.
2. Для арматуры при нахождении производителей и потребителей, отвечающих приведенным  критериям, следует 
продолжить сравнение по характеристикам, занимающим последующие места в расстановке приоритетов 
экспертами, в частности, это –энергопотребление, гарантийное обслуживание, страна-производитель.  
3. Для преодоления проектной инерции следует учитывать особенности применения арматуры на выделенном 
гофрооборудовании, а также представлять, оборудование каких фирм уже представлено на  предприятии, 
эксплуатирующем гофрооборудование. Как правило, в ходе эксплуатации оборудование показывает свои 
достоинства и недостатки. Также немаловажным является отношение к потребителю, которое показывают те или 
иные производители оборудования или их поставщики при возникновении вопросов или аварийных ситуаций.
В заключение отметим, что в результате веб-анализа были выявлены основные характеристики, которые стоит 
учитывать при выборе направления работы по поставке арматуры в отрасль гофрокартона. Для этих целей 
необходимо проводить веб-анализ слов, по которым производится запрос, когда пользователи ищут в интернете 
данные по гофрооборудованию, на основании которого определяются тенденции развития отрасли гофрокартона. 
Веб-анализ поставщиков и производителей гофрооборудования вполне способен дать экспресс-оценку состояния и  
тенденции применения их товара. На основании веб-анализа по запросам на гофрокартон получены данные о 
наиболее популярных видах гофрокартона в России и разработаны рекомендации по приоритетности выбора 
производителя гофрооборудования для предложения арматуры.
Анонс журнала ТПА №5-2022, Маркетинговый центр ТПА

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