МАРКЕТИНГ. НОВАЯ ВЕБ-АНАЛИТИКА ДЛЯ ПОИСКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АРМАТУРНОГО РЫНКА

Веб-аналитика (англ. web analytics) – это измерение, сбор, анализ, представление и интерпретация информации о

посетителях веб-сайтов с целью улучшения анализа их запросов и оптимизации продвижения. Основной задачей

веб-аналитики является мониторинг посещаемости веб-сайтов, на основании данных которого определяется

потенциальная аудитория и изучается поведение веб-посетителей для принятия решений по развитию и расширению

функциональных возможностей используемого для маркетинговых целей веб-ресурса. Поисковые машины находят

сайты преимущественно по ключевым словам. Веб-анализ позволяет определить, по каким словам пользователи

осуществляют поиск. Информация о ключевых словах показывает, насколько сайт заметен в результатах запросов.

Веб-аналитика была проведена для исследования запросов на гофрооборудование и гофрокартон, а также для

разработки рекомендаций по выбору перспективных для предложения арматуры производителей

гофрооборудования. Применение веб-аналитики не только позволяет представить картину самого

гофропроизводства, но также показывает возможные пути решения проблем, связанных с выбором поставщика или

производителя гофрооборудования, с которыми сталкиваются маркетологи при выборе перспективных ниш для

внедрения своей продукции. Для анализа были выделены основные элементы гофрооборудования, в которых

используется арматура.

1. Выбор следует осуществлять, учитывая следующие характеристики оборудования: цена, уровень автоматизации,

надежность, производительность.

2. Для арматуры при нахождении производителей и потребителей, отвечающих приведенным критериям, следует

продолжить сравнение по характеристикам, занимающим последующие места в расстановке приоритетов

экспертами, в частности, это –энергопотребление, гарантийное обслуживание, страна-производитель.

3. Для преодоления проектной инерции следует учитывать особенности применения арматуры на выделенном

гофрооборудовании, а также представлять, оборудование каких фирм уже представлено на предприятии,

эксплуатирующем гофрооборудование. Как правило, в ходе эксплуатации оборудование показывает свои

достоинства и недостатки. Также немаловажным является отношение к потребителю, которое показывают те или

иные производители оборудования или их поставщики при возникновении вопросов или аварийных ситуаций.

В заключение отметим, что в результате веб-анализа были выявлены основные характеристики, которые стоит

учитывать при выборе направления работы по поставке арматуры в отрасль гофрокартона. Для этих целей

необходимо проводить веб-анализ слов, по которым производится запрос, когда пользователи ищут в интернете

данные по гофрооборудованию, на основании которого определяются тенденции развития отрасли гофрокартона.

Веб-анализ поставщиков и производителей гофрооборудования вполне способен дать экспресс-оценку состояния и

тенденции применения их товара. На основании веб-анализа по запросам на гофрокартон получены данные о

наиболее популярных видах гофрокартона в России и разработаны рекомендации по приоритетности выбора

производителя гофрооборудования для предложения арматуры.

Анонс журнала ТПА №5-2022, Маркетинговый центр ТПА