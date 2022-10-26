Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК приглашает на вебинар на тему: «Проектная поддержка полимерной трубной продукции. Типовые проектные решения».

Дата проведения: 27 октября 2022 года. Начало в 11.00 мск.
Форма проведения: видеоконференция в программе ZOOM.
Категория слушателей: проектировщики, инженеры, руководители строительных и эксплуатационных организаций,
главные инженеры, служб ПТО, а также специалисты технического надзора.
Основные темы:
Виды инженерно-технической поддержки потребителей продукции.
Преимущества применения, разработка и примеры альбомов типовых проектных решений (АТПР).
Автоматизация расчетов.
Ведущий спикер: Илья Аверкеев - кандидат технических наук, начальник отдела проектных решений и экспертизы
Управления нормативно-технической документации Департамента информационной политики и развития Группы
ПОЛИПЛАСТИК.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ https://forms.yandex.ru/u/63564cefc769f1cd9a95fa77/
Дополнительную информацию можно получить в Учебном центре:
Надежда Макарова - тел. 8 (925)139-01-59, nadezhda.makarova@polyplastic.ru
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК