СПРАВОЧНИК СТАЛЕЙ. Температурные зависимости ударной вязкости, критические температуры хрупкости, коэффициенты интенсивности напряжений углеродистых, кремний-марганцовистых и легированных сталей

В справочном пособии представлены материалы экспериментальных исследований специалистов АО
«ИркутскНИИхиммаш» по определению температурных зависимостей ударной вязкости, критических температур
хрупкости, коэффициентов интенсивности напряжений углеродистых, кремний-марганцовистых и легированных
сталей. Справочное пособие составлено в помощь специалистам, проектирующим и эксплуатирующим
оборудование, которое может подвергаться воздействию низких климатических температур, а также аспирантам и
студентам специализирующихся в области металловедения.
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