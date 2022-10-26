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СПРАВОЧНИК СТАЛЕЙ. Температурные зависимости ударной вязкости, критические температуры хрупкости, коэффициенты интенсивности напряжений углеродистых, кремний-марганцовистых и легированных сталей

26 октября, 2022 26
В справочном пособии представлены материалы экспериментальных исследований специалистов АО 
«ИркутскНИИхиммаш» по определению температурных зависимостей ударной вязкости, критических температур 
хрупкости, коэффициентов интенсивности напряжений углеродистых, кремний-марганцовистых и легированных 
сталей.  Справочное пособие составлено в помощь специалистам, проектирующим  и эксплуатирующим 
оборудование,  которое может подвергаться воздействию низких климатических температур, а также аспирантам и 
студентам специализирующихся в области металловедения.
Стоимость книги (с НДС) — 1000 рублей. ( с. 89). Электронный вариант книги по запросу.
По вопросам приобретения книги Вы можете обращаться: телефон: (3952) 410-434, факс: (3952) 410-510
e-mail: himmash@irk.ru, otd15@hm.irk.ru
http://hm.irk.ru/?p=3001

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