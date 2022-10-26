спецклапаны. КОМПАНИЯ «ПАУЭРЗ» НАРАЩИВАЕТ ПОСТАВКИ дождевых КЛАПАНОВ пгву НА РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для нужд Черногорской ТЭЦ специалисты компании «Пауэрз» изготовили и поставили дождевую заслонку

диаметром 1900мм. Клапаны дождевые предназначены для работы в составе ПГУ для поддержания котла-

утилизатора в горячем резерве при неработающей турбине, а также для сбора и отвода атмосферных осадков при

отключении котла-утилизатора. Особенностью проекта является нестандартный тип исполнения с изменением

конструкции в части наличия 2-х створок, которые не выходят за пределы заслонки при полном открытии и

применение дополнительного обогрева, что будет предотвращать обледенение оборудования в суровых

климатических условиях работы - до - 70 °C. Также в рамках мероприятий по модернизации котлоагрегатов на

одной из крупнейших станций Сибирской генерирующей компании завершена крупная поставка 128 клапанов

ПГВУ различных типоразмеров. Клапаны пылегазовоздухопроводов предназначены для осуществления

технологической взаимосвязи котельно-вспомогательного оборудования котельной установки с котлом Е-220-13,8-

560БТ. В настоящее время на объекте ожидается начало шеф-монтажных работ под руководством специалистов

компании «Пауэрз».

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