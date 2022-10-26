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спецклапаны. КОМПАНИЯ «ПАУЭРЗ» НАРАЩИВАЕТ ПОСТАВКИ дождевых КЛАПАНОВ пгву НА РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

26 октября, 2022 24
Для нужд Черногорской ТЭЦ специалисты компании «Пауэрз» изготовили и поставили дождевую заслонку 
диаметром 1900мм. Клапаны дождевые предназначены для работы в составе ПГУ для поддержания котла-
утилизатора в горячем резерве при неработающей турбине, а также для сбора и отвода атмосферных осадков при 
отключении котла-утилизатора. Особенностью проекта является нестандартный тип исполнения с изменением 
конструкции в части наличия 2-х створок, которые не выходят за пределы заслонки при полном открытии и 
применение дополнительного обогрева, что будет предотвращать обледенение оборудования в суровых 
климатических условиях работы - до - 70 °C. Также в рамках мероприятий по модернизации котлоагрегатов на 
одной из крупнейших станций Сибирской генерирующей компании завершена крупная поставка 128 клапанов 
ПГВУ различных типоразмеров. Клапаны пылегазовоздухопроводов предназначены для осуществления 
технологической взаимосвязи котельно-вспомогательного оборудования котельной установки с котлом Е-220-13,8-
560БТ. В настоящее время на объекте ожидается начало шеф-монтажных работ под руководством специалистов 
компании «Пауэрз».
https://powerz.ru/press-center/9425/

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