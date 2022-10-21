Сегодня импортонезависимость нефтегазовой отрасли достигла 60%. Импортонезависимость электроэнергетики составляет 78%

Выделено 30 млрд.руб. субсидий, создано 140 видов продуктов в рамках 170 проектов, в том числе, в сфере

сжижения газа, гидроразрыва пласта, подводной добычи и так далее. Импортонезависимость электроэнергетики

составляет 78%, выделено 19 млрд. руб. субсидий, выпущено 100 видов продукции в рамках 60 проектов, в том

числе, газовые турбины, оптические кабели, микротурбинные установки и так далее. В сфере ВИЭ и водородной

энергетики выделено 8 млрд. руб. на 20 проектов, в их числе фотоэлектрические модули, оборудование для

ветрогенерации, аккумуляторные технологии.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров обратил

внимание участников расширенного заседания на ряд сдерживающих факторов в сфере импортозамещения. Прежде

всего, это несбалансированность требований НПА. В нормативных актах нет разделения на критические и

некритические технологии и оборудование. Необходимы приоритезация импортозамещения по отраслям, единые

отраслевые планы, центры тестирования и сертификации технологий и оборудования.

Есть определенные проблемы с финансированием импортозамещения, здесь целесообразно было бы определение

дополнительных целевых источников финансирования импортозамещения, в том числе, в рамках тарифных

решений, а также изменение правил амортизации импортозамещающих систем.

Недостаточна синхронизациям процедур импортозамещения и закупочной деятельности, есть проблемы с

критериями отнесения оборудования к отечественному, в частности, это касается продукции, производимой в ЕАЭС.

Необходимы совершенствование нормативной базы в части оснований для отнесения оборудования к

отечественному механизмов, отклонения заявок на импортное оборудование в присутствии отечественного в

закупочной деятельности, расширения номенклатуры продукции.

https://www.tek-all.ru/news/id9392-ballnaya-sistema-otsenki-urovnya-importozamescheniya-podverglas-kritike/