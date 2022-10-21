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Сегодня импортонезависимость нефтегазовой отрасли достигла 60%. Импортонезависимость электроэнергетики составляет 78%

21 октября, 2022 19
Выделено 30 млрд.руб. субсидий,  создано 140 видов продуктов в рамках 170 проектов, в том числе, в сфере  
сжижения газа, гидроразрыва пласта, подводной добычи и так далее. Импортонезависимость электроэнергетики 
составляет 78%, выделено 19 млрд. руб. субсидий,  выпущено 100 видов продукции в рамках 60 проектов, в том 
числе, газовые турбины, оптические кабели, микротурбинные установки и так далее.  В сфере ВИЭ и водородной 
энергетики выделено 8 млрд. руб. на 20 проектов, в их числе  фотоэлектрические модули, оборудование для 
ветрогенерации, аккумуляторные технологии.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров обратил 
внимание участников расширенного заседания на ряд сдерживающих факторов в сфере импортозамещения. Прежде 
всего, это несбалансированность требований НПА. В нормативных актах нет разделения на критические и 
некритические технологии и оборудование. Необходимы приоритезация импортозамещения по отраслям, единые 
отраслевые планы, центры тестирования и сертификации технологий и оборудования.
Есть определенные проблемы с финансированием импортозамещения, здесь целесообразно было бы определение 
дополнительных целевых источников финансирования импортозамещения, в том числе, в рамках тарифных 
решений, а также изменение правил амортизации импортозамещающих систем.
Недостаточна синхронизациям процедур импортозамещения и закупочной деятельности, есть проблемы с 
критериями отнесения оборудования к отечественному, в частности, это касается продукции, производимой в ЕАЭС. 
Необходимы совершенствование нормативной базы в части оснований для отнесения оборудования к 
отечественному механизмов, отклонения заявок на импортное оборудование в присутствии отечественного в 
закупочной деятельности, расширения номенклатуры продукции.
https://www.tek-all.ru/news/id9392-ballnaya-sistema-otsenki-urovnya-importozamescheniya-podverglas-kritike/

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