Сегодня импортонезависимость нефтегазовой отрасли достигла 60%. Импортонезависимость электроэнергетики составляет 78%

Выделено 30 млрд.руб. субсидий, создано 140 видов продуктов в рамках 170 проектов, в том числе, в сфере
сжижения газа, гидроразрыва пласта, подводной добычи и так далее. Импортонезависимость электроэнергетики
составляет 78%, выделено 19 млрд. руб. субсидий, выпущено 100 видов продукции в рамках 60 проектов, в том
числе, газовые турбины, оптические кабели, микротурбинные установки и так далее. В сфере ВИЭ и водородной
энергетики выделено 8 млрд. руб. на 20 проектов, в их числе фотоэлектрические модули, оборудование для
ветрогенерации, аккумуляторные технологии.
Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров обратил
внимание участников расширенного заседания на ряд сдерживающих факторов в сфере импортозамещения. Прежде
всего, это несбалансированность требований НПА. В нормативных актах нет разделения на критические и
некритические технологии и оборудование. Необходимы приоритезация импортозамещения по отраслям, единые
отраслевые планы, центры тестирования и сертификации технологий и оборудования.
Есть определенные проблемы с финансированием импортозамещения, здесь целесообразно было бы определение
дополнительных целевых источников финансирования импортозамещения, в том числе, в рамках тарифных
решений, а также изменение правил амортизации импортозамещающих систем.
Недостаточна синхронизациям процедур импортозамещения и закупочной деятельности, есть проблемы с
критериями отнесения оборудования к отечественному, в частности, это касается продукции, производимой в ЕАЭС.
Необходимы совершенствование нормативной базы в части оснований для отнесения оборудования к
отечественному механизмов, отклонения заявок на импортное оборудование в присутствии отечественного в
закупочной деятельности, расширения номенклатуры продукции.
https://www.tek-all.ru/news/id9392-ballnaya-sistema-otsenki-urovnya-importozamescheniya-podverglas-kritike/