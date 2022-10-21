РИДАН-DANFOSS. В условиях вынужденных ограничений специалисты сегодня могут сталкиваться со сложностями при проектировании и комплектации инженерных систем

Стоимость и сроки поставки радикально изменились за последнее время, а отдельные бренды стали полностью

недоступны. Подобрать альтернативу среди оборудования линейки «Ридан» поможет новый сервис «Аналоги».

Представленный в мае 2022 года портфель продукции «Ридан» для систем тепло- и холодоснабжения максимально

приближен к привычному портфелю Danfoss по техническим параметрам, а автоматический онлайн-подбор

дополнительно упрощает и ускоряет поиск замены.

Перейти к поиску аналога можно из раздела «Инструменты подбора», расположенного на верхней ленте главной

страницы сайта ridan.ru. Интерфейс сервиса лаконичный и информативный: пользователь вносит в строку поиска

коды оборудования, аналоги которого необходимо подобрать, и на странице отображаются технические

характеристики изначального кода и замещающего продукта. Приложение позволяет найти альтернативу

практически любому продукту, который когда-либо был представлен в тепловой и холодильной номенклатуре

«Данфосс» с 1993 года, и умеет работать с большими массивами данных — можно одновременно искать несколько

кодов, разделяя их в строке пробелом. Кликнув на изображение найденного продукта можно перейти к его карточке

в каталоге, где располагаются паспорта, сертификаты, чертежи и другая документация. Для отдельных кодов

компания «Ридан» подготовила официальные письма о замене, и когда возможно, эти документы также

отображаются в результате поиска.

Для случаев, когда альтернативу не удается подобрать через сервис, в нижней части страницы предусмотрена форма

обратной связи. Отправленные через нее запросы обрабатывают специалисты «Ридан». Удобство подбора и

применения продукции всегда было частью культуры компании «Данфосс» наряду с качеством и надежностью, и

эти принципы остаются неизменными. Сейчас все созданные за время работы в России сервисы адаптируются под

новое оборудование. Линейку «Ридан» уже добавили в плагин DCAD, конфигураторы расчета блочных тепловых

пунктов,инструменты подбора регулирующих клапанов и регуляторов перепада HeatConfig.

https://ridan.ru/news/perexodim-na-ridan-v-dva-klika