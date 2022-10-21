Арматурный завод «ТЕРМОБРЕСТ» примет участие в выставке MACHINERY/ELECTRO&HEAT GENERATION с 24 по 26 октября в Москве

На фирменном стенде будет представлена следующая продукция:
• клапаны электромагнитные и фильтры газовые до DN 200 в алюминиевом корпусе;
• клапаны электромагнитные нормально-открытые с ручным взводом;
• регулятор-стабилизатор давления с пилотным управлением;
• фильтры газовые с индикатором перепада давления стрелочного типа.
Кроме того, на выставке компания «ТЕРМОБРЕСТ» презентует новинки:
• клапаны электромагнитные нормально-открытые до DN 100;
• электромагнитные клапаны для жидких сред до DN 50 в стальном исполнении корпуса.
Сайт завода 20 октября