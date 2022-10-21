АУМА В РОССИИ. Инженеры ООО «ПРИВОДЫ АУМА» посетили Водоканал г. Улан-Удэ и провели технические консультации для сотрудников предприятия

В центре внимания оказались частотные приводы АУМА, а также компактный электропривод PROFOX. Полезным
было также обучение настройкам на действующем оборудовании. «Водоканал г. Улан-Удэ придерживается
инновационного подхода и использует в работе новейшие современные технологии. Электроприводы АУМА в их
числе. Одна из последних наших поставок – для первого этапа реконструкции правобережных очистных
сооружений», – комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель ОП ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г.
Хабаровске.
https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/specialisty-auma-proveli-obuchajushchii-seminar-dlja-vodokanala-g-ulan-udeh/