КРЕПЕЖ. Запущен корпоративный маркетплейс ПАО «ММК», который позволил компании стать ближе к конечному потребителю, быстро и эффективно обслуживать любые заказы в формате онлайн

«Это соответствует заявленной стратегической цели ММК – достигнуть к 2025 году статуса лучшего поставщика.

Мы работаем с фокусом на клиентов, постоянно повышаем уровень сервиса, развиваем продажи через цифровые

каналы. Открытие современного и удобного сервиса для онлайн-торговли – очередной важный шаг в развитии

клиентоориентированности», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, Если с апреля по

декабрь 2021 года через маркетплейс было реализовано 16,9 тыс. тонн металлопродукции, то за девять месяцев 2022

года – уже 25,6 тыс. тонн. При этом количество клиентов маркетплейса в текущем году составило 1 345, они сделали

почти 4 тыс. заказов. В рамках второго этапа развития маркетплейса планируется его дальнейшая доработка и

продвижение на новые аудитории. Кроме того, ММК запустила продажи на маркетплейсе OZON. Сейчас там можно

приобрести саморезы и гвозди производства ОАО «ММК-МЕТИЗ».

http://www.fastinfo.ru/news1/produkciya_mmk-metiz_teper_ne_tol_ko_sobstvennom_marketplejse/