Генеральный директор Тульского ПП «Мехмаш» Александр Швыков заявил», что с уходом зарубежных компаний спрос на шаровые краны для нефтегазовой отрасли вырос в два раза 

«Предприятия, сфокусированные на производстве оборудования для нефтегазовой отрасли, в том числе шаровых
кранов, сейчас сильно загружены. В 2022 году товарный выпуск завода «Мехмаш» удвоился по
сравнению с результатом 2021 года», - сообщил Александр Швыков. Также гендиректор компании подчеркнул, что
в современных реалиях необходима совместная работа государства и отечественных предприятий. Сегодня нужно
уделить внимание разработке оборудования для сферы машиностроения. По словам Швыкова, в первую очередь,
нужно восстановить станкостроительную отрасль.
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