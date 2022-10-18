Генеральный директор Тульского ПП «Мехмаш» Александр Швыков заявил», что с уходом зарубежных компаний спрос на шаровые краны для нефтегазовой отрасли вырос в два раза 

«Предприятия, сфокусированные на производстве оборудования для нефтегазовой отрасли, в том числе шаровых

кранов, сейчас сильно загружены. В 2022 году товарный выпуск завода «Мехмаш» удвоился по

сравнению с результатом 2021 года», - сообщил Александр Швыков. Также гендиректор компании подчеркнул, что

в современных реалиях необходима совместная работа государства и отечественных предприятий. Сегодня нужно

уделить внимание разработке оборудования для сферы машиностроения. По словам Швыкова, в первую очередь,

нужно восстановить станкостроительную отрасль.

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