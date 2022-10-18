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ZETKAMA: IV КОНГРЕСС ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ SPAP

18 октября, 2022 4
5-6 октября 2022 г. на выставке в KIELCE состоялся 4-й Конгресс SPAP. В течение двух дней встреч проводились 
лекции и дискуссионные панели о состоянии и перспективах развития польского энергетического сектора. 
Участники ознакомились с требованиями к принципам диагностики, контроля, ремонта и регулирования 
промышленной арматуры в свете недавно выпущенных руководств UDT, а также с требованиями и техническими 
решениями арматуры, связанными с климатическими проблемами. ZETKAMA представила возможности 
тестирования рабочих характеристик предохранительных клапанов в Центре исследований и разработок и с 
применением численной гидродинамики (CFD).
https://www.zetkama-rus.com/iv

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