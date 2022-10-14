Приглашаем посетить совместный выставочный стенд арматурного завода «ТЕРМОБРЕСТ» (г. Брест, РБ) и компании ООО «ЕрмакГаз» (г. Ижевск, официального дилера завода) в Перми с 19 октября

Мероприятие пройдет в рамках 24-ой межрегиональной выставки технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности топливно-энергетического комплекса «НЕФТЬ И ГАЗ, ХИМИЯ. ТЭК-2022» (г. Пермь, РФ). Посетив наш стенд Вы наглядно сможете ознакомиться с полной номенклатурой продукции марки «ТЕРМОБРЕСТ», в том числе с новинками производства:

➣ клапаны электромагнитные и фильтры до DN 200 в алюминиевом корпусе (новинка 2020 г.),

➣ клапаны электромагнитные нормально-открытые с ручным взводом (новинка 2020 г.),

➣ регулятор-стабилизатор давления с пилотным управлением (новинка 2020 г.),

➣ фильтры газовые с индикатором перепада давления стрелочного типа (новинка 2021 г.).

Также на стенде будет представлены новинки 2022 года:

➣ клапаны электромагнитные нормально-открытые до DN 100,

➣ электромагнитные клапаны до DN 50 для жидких сред в стальном исполнении корпуса.

Ежегодно около 3000 посетителей-специалистов с 670 предприятий Пермского края посещают выставку, чтобы ознакомиться с современными технологиями и оборудованием.

● ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 19-21 октября 2022 г.

● МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА» ПО АДРЕСУ: РФ, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59;

https://termobrest.ru/ni/priglashaem_na_vystavku_neft_i_gaz_himiya__tek_20222474/