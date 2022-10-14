НОВЫЙ РЫНОК. ТМК консолидировала региональные продажи в контуре Торгового дома ТМК

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) завершила трансформацию системы региональных продаж, единой площадкой сбыта трубной продукции клиентам в регионах стал Торговый дом ТМК (ТД ТМК).

В результате реорганизации в состав ТД ТМК вошли активы Торгового дома «Уралтрубосталь», располагающего 15 складскими площадками в нескольких регионах РФ — от Санкт-Петербурга до Красноярска. Кроме этого, в структуру обновленного ТД ТМК войдут 16 филиалов, расположенных в 14 регионах страны и реализующих трубную продукцию шести заводов ТМК, а также два представительства за рубежом. Генеральным директором ТД ТМК стал директор по отраслевым и региональным продажам ТМК, директор ТД «Уралтрубосталь» Денис Вохмяков. «ТМК стремится быть как можно ближе к партнерам как с точки зрения технологий, так и с точки зрения логистики. В рамках реорганизации региональных продаж мы создаем разветвленную сеть филиалов, которые будут управлять нашими складскими площадками, находиться в постоянном контакте с заказчиками и максимально оперативно и гибко обеспечивать их потребности в трубной продукции. Так мы повысим эффективность работы на региональном рынке, расширим границы присутствия, поддержим объемы продаж и будем содействовать стабильной загрузке наших производственных мощностей», – сказал Денис Вохмяков.

Письмо ТМК, 12 октября