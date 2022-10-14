ЕС запрещает ввоз продукции из стали, оборудования и механизмов из РФ на 7 млрд евро, в том числе пластмасс (12 октября 2022)

Евросоюз одобрил восьмой пакет санкций против России, который включает дополнительные ограничения на импорт российской продукции оценочным объемом около 7 млрд евро.

В частности, запрет коснется пластмасс, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых товаров химпрома и ювелирных изделий не из золота. Конкретная номенклатура не уточняется. В пресс-релизе Совета ЕС уточняется, что в сфере ювелирной продукции ограничения затронут «камни и драгоценные металлы», в сфере химической промышленности — косметики. Также будет запрещен ввоз в ЕС из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали (для некоторых полуфабрикатов будет установлен переходный период), машин и оборудования, транспортных средств.

Источник: rupec.ru https://www.polyplastic.ru/press/news/2022/10/12/item19513



