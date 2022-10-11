В четверг 20 октября состоится вебинар «Запорная арматура АДЛ для систем газоснабжения и газораспределения»

20 октября в 11:00 по Москве приглашаем Вас принять участие в обучающем вебинаре на тему: «Запорная арматура
АДЛ для систем газоснабжения и газораспределения»!
В рамках обучающего вебинара по оборудованию АДЛ Вы узнаете технические характеристики запорной арматуры
производства АДЛ, детально рассмотрим особенности шаровых кранов серии Бивал для газоснабжения и
газораспределения, а также расскажем о линейке полнопроходных кранов и неразъёмных электроизолирующих
соединениях ВЭИ.
как выбрать запорную арматуру для газового хозяйства;
какие преимущества запорная арматуры АДЛ имеет перед аналогами;
как правильно эксплуатировать арматуру на газопроводе.
Вебинар проведет Кананыхина Екатерина Валерьевна – старший инженер департамента трубопроводной арматуры,
отдела технической поддержки спецпроектов.
Письмо ТД АДЛ, 10.10.2022