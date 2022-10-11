После решения администрации Санкт-Петербурга решению не проводить праздники могут последовать структуры Газпрома и Газпром нефти (10.10.2022)   

Вслед за региональными и муниципальными властями в этом году от новогодних корпоративов стал отказываться и
бизнес. Две трети компаний, планировавших праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, решили не
проводить их. Это уже привело к снижению загрузки популярных площадок и отелей, а также ожидаемо негативно
скажется на доходах артистов, музыкантов и операторов кейтеринга.
Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук добавляет, что сейчас нет
подтвержденных заказов на крупные новогодние мероприятия с выступлением артистов, называя ситуацию
необычной. Бизнес начал отказываться от новогодних мероприятий вслед за властями. Так, администрации Санкт-
Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода приняли решение не проводить в этом году новогодние празднества,
направив средства на помощь мобилизованным и их семьям. Власти Москвы своего решения пока не обнародовали,
но ранее мэрия отказалась от традиционного фестиваля «Круг света». далее
Коммерсант