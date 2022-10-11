НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. СПРАВОЧНИК ПО УПЛОТНЕНИЯМ ОНИКС

В ОНИКС действует установленная минимальная сумма заказа от 5000 руб, поэтому, говоря о прокладках, вы
можете оформить заказ на большой объем или заказать нужные уплотнительные единицы в комплекте с фланцами
для надежного соединения. Наибольшей популярностью пользуются паронитовые прокладки. Однако, компания
ОНИКС осуществляет поставку уплотнительных прокладок из графита, ТМКШ, а также линзовых и спирально-
навитых материалов. Чтобы оформить заявку - свяжитесь с менеджерами отдела продаж. Отгрузка происходит
из Санкт-Петербурга, вне зависимости от вашей территориальной расположенности.
Подборка материалов про прокладки
Виды прокладок для химической отрасли
Подбор паронитовых прокладок
Таблица расчета для комплекта ответных фланцев
13 правил о паронитовых прокладках, которые позволят избежать протечки в соединении
Виды прокладок: комбинированные, металлические и неметаллические
Прокладка между фланцами: как предотвратить протечку?
https://onyxspb.ru/news/nuzhna-prokladka-dlya-flantsev-podborka-materialov/