ДАННЫЕ АО «АРМАЛИТ»: по прогнозам, объём рынка судовой трубопроводной арматуры к 2025 году вырастет в полтора раза и будет расти дальше

В соответствии с опубликованными в открытых источниках планами с 2025 по 2030 год гражданский флот России

должен пополниться на 846, а военный — на 149 единиц. «В сегодняшней ситуации возникают проблемы с

поставками, потому что часть зарубежных поставщиков арматуры по известным причинам ушла с рынка, и

проблему усугубляет то, что на большинстве гражданских судов у нас до 80% иностранного

оборудования. Для нормализации ситуации нужно заранее актуализировать конструкторскую документацию,

прорабатывая аналогичную замену иностранным комплектующим и оборудованию, чтобы обеспечить

своевременный ремонт судов. А чтобы такая логистическая схема функционировала оптимальным образом, нужно

создать единую базу данных, которая позволяла бы точно определять потребности рынка и планировать объем

работ», — подвёл итог своего выступления Евгений Коптяев.

Сайт АО «Армалит», октябрь