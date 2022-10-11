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ДАННЫЕ АО «АРМАЛИТ»: по прогнозам, объём рынка судовой трубопроводной арматуры к 2025 году вырастет в полтора раза и будет расти дальше

11 октября, 2022 14
 В соответствии с опубликованными в открытых источниках планами с 2025 по 2030 год гражданский флот России 
должен пополниться на 846, а военный — на 149 единиц. «В сегодняшней ситуации возникают проблемы с 
поставками, потому что часть зарубежных поставщиков арматуры по известным причинам ушла с рынка, и 
проблему усугубляет то, что на большинстве гражданских судов у нас до 80% иностранного 
оборудования. Для нормализации ситуации нужно заранее актуализировать конструкторскую документацию, 
прорабатывая аналогичную замену иностранным комплектующим и оборудованию, чтобы обеспечить 
своевременный ремонт судов. А чтобы такая логистическая схема функционировала оптимальным образом, нужно 
создать единую базу данных, которая позволяла бы точно определять потребности рынка и планировать объем 
работ», — подвёл итог своего выступления Евгений Коптяев.
Сайт  АО «Армалит», октябрь

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