НОМЕНКЛАТУРА. Запорные вентили ГРАНВЕНТ для перекрытия потока пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения!

Запорные вентили являются одним из самых востребованных типов трубной арматуры. Благодаря

конструктивным особенностям и возможности установки в системы различного масштаба, назначения и

конфигурации вентили могут применяться для работы в системах водоснабжения, отопления, теплоснабжения

и пароконденсатных системах.

Достоинства вентилей ГРАНВЕНТ заключаются в ряде конструкторских особенностей:

простота конструкции, которая удобна в ремонте и практически не нуждается в обслуживании;

компактность и небольшая высота корпуса;

герметичность затвора класса А;

возможность использования в условиях сложной эксплуатации: высокие температуры, скачки

давления, агрессивные среды.

В наличии и под заказ имеется широкий ассортимент запорных вентилей ГРАНВЕНТ производства АДЛ. В

зависимости от назначения вентиля, запорная арматура может быть исполнена в различных модификациях:

«Гранвент», серии KV16, DN 15–200, PN 1,6 МПа, фланцевый, из чугуна, с графитовым уплотнением t

макс. до +300 °C;

«Гранвент» cерии KV31, DN 15–300, PN 1,6 МПа, фланцевый, из чугуна, с сильфонным уплотнением

чугунный, t макс. +300 °С;

«Гранвент» серии KV17, DN 15–200, PN 4,0 МПа, под приварку, из углеродистой стали, с графитовым

уплотнением t макс. +400 °С;

«Гранвент» серии KV37, DN 15–150, PN 4,0 МПа, под приварку, из углеродистой стали, с сильфонным

уплотнением t макс. +400 °С;

«Гранвент» серии KV40, DN 15–400, PN 4,0 МПа, фланцевый, из углеродистой стали, с графитовым

уплотнением t макс. +400 °С;

«Гранвент» серии KV45, DN 15–400, PN 4,0 МПа, фланцевый, из углеродистой стали, с сильфонным

уплотнением tмакс. +400 °С;

«Гранвент» серии KV35, DN 15–400, PN 4,0 МПа, фланцевый, из нержавеющей стали, с сильфонным

уплотнением tмакс. +400 °C

Письмо в МЦ ТПА, 6 октября