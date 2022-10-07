НОМЕНКЛАТУРА. Запорные вентили ГРАНВЕНТ для перекрытия потока пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения!

Запорные вентили являются одним из самых востребованных типов трубной арматуры. Благодаря
конструктивным особенностям и возможности установки в системы различного масштаба, назначения и
конфигурации вентили могут применяться для работы в системах водоснабжения, отопления, теплоснабжения
и пароконденсатных системах.
Достоинства вентилей ГРАНВЕНТ заключаются в ряде конструкторских особенностей:
простота конструкции, которая удобна в ремонте и практически не нуждается в обслуживании;
компактность и небольшая высота корпуса;
герметичность затвора класса А;
возможность использования в условиях сложной эксплуатации: высокие температуры, скачки
давления, агрессивные среды.
В наличии и под заказ имеется широкий ассортимент запорных вентилей ГРАНВЕНТ производства АДЛ. В
зависимости от назначения вентиля, запорная арматура может быть исполнена в различных модификациях:
«Гранвент», серии KV16, DN 15–200, PN 1,6 МПа, фланцевый, из чугуна, с графитовым уплотнением t
макс. до +300 °C;
«Гранвент» cерии KV31, DN 15–300, PN 1,6 МПа, фланцевый, из чугуна, с сильфонным уплотнением
чугунный, t макс. +300 °С;
«Гранвент» серии KV17, DN 15–200, PN 4,0 МПа, под приварку, из углеродистой стали, с графитовым
уплотнением t макс. +400 °С;
«Гранвент» серии KV37, DN 15–150, PN 4,0 МПа, под приварку, из углеродистой стали, с сильфонным
уплотнением t макс. +400 °С;
«Гранвент» серии KV40, DN 15–400, PN 4,0 МПа, фланцевый, из углеродистой стали, с графитовым
уплотнением t макс. +400 °С;
«Гранвент» серии KV45, DN 15–400, PN 4,0 МПа, фланцевый, из углеродистой стали, с сильфонным
уплотнением tмакс. +400 °С;
«Гранвент» серии KV35, DN 15–400, PN 4,0 МПа, фланцевый, из нержавеющей стали, с сильфонным
уплотнением tмакс. +400 °C
Письмо в МЦ ТПА, 6 октября